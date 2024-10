Green Bridge Metals gab vor kurzem bekannt, dass das Unternehmen plant, den nicht erkannten Wert eines historischen Kernbohrprogramms in der South Contact Zone zu erschließen. Mawson Gold gab bekannt, dass es eine Vereinbarung mit SUA Holdings Ltd, einer neu gegründeten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Mawson, getroffen hat. Millennial Potash meldete vor einigen Tagen Einzelheiten eines kürzlichen Besuchs des Präsidenten von Gabun in den Städten Mayumba und Ndindi auf dem Kaliprojekt Banio von MLP. Mogotes Metals feiert zufällige Entdeckung! Mogotes Metals meldete vor kurzem den Erhalt und die erste Interpretation von bisher nicht gemeldeten umfangreichen IP- und magnetischen Bodendaten über dem Projekt Filo Sur. Unternehmen im Überblick: Mogotes Metals Inc. ? https://mogotesmetals.com ISIN: CA6080111025 , WKN: A3ENQ6 , FRA: OY4.F , TSXV: MOG.V Weitere Videos von Mogotes Metals Inc. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/mogotes-metals-inc/ Green Bridge Metals Corp. ? https://greenbridgemetals.com ISIN: CA3929211025 , WKN: A3EW4S , FRA: J48.F , TSXV: GRBM.V Weitere Videos von Green Bridge Metals Corp. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/green-bridge-metals-corp/ Millennial Potash Corp. ? https://millennialpotash.com/ ISIN: CA60041F1018 , WKN: A3DXEK , FRA: X0D.F , TSXV: MLP.V Weitere Videos von Millennial Potash Corp. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/millennial-potash-corp/ Mawson Gold Ltd. ? http://mawsonresources.com ISIN: CA57776G1063 , WKN: A1JX0Q , FRA: MXR.F , TSX: MAW.TO , Valor: 18487883 Weitere Videos von Mawson Gold Ltd. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/mawson-gold-ltd/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Copper Düngemittel Kupfer Gold Potash Development Exploration Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV