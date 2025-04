Zölle im XXL-Format...: Wochenrückblick KW 14-2025: Handelskrieg eskaliert - Märkte im Ausnahmezustand!

Anzeige / Werbung

USA-China-Handelsstreit: Neue Zölle und Spannungen belasten die Weltwirtschaft - exportstarke Unternehmen geraten zunehmend unter Druck.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die vergangene Woche hatte es in sich: Donald Trump hat die globalen Finanzmärkte mit seiner neuesten Zolloffensive regelrecht zum Beben gebracht! Unter dem Schlagwort "Reziprozitätszölle" verkündete Washington Strafabgaben, die in ihrer Höhe selbst pessimistische Schätzungen übertrafen. Zwar liegt der Basiszoll bei 10?%, doch China wird mit satten 54?% belastet, Vietnam mit 46?% und die EU kommt mit 20?% noch fast glimpfig davon - ein "Klaps auf die Finger", so Trump.

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: China schlug direkt am Freitag zurück und belegte US-Waren mit einem Gegenzoll von 34? %. Damit ist klar: Der Handelskrieg ist nicht mehr nur eine Drohkulisse, sondern Realität - und die Märkte geraten stark ins Taumeln.

Börsen im Sturzflug - Konsolidierung oder Vorbote der Rezession?

Die großen Aktienindizes rutschten spürbar ab, begleitet von einem kräftigen Anstieg der Volatilität. Der DAX verlor rund -8,1 %, der Dow Jones verlor rund -7,9 % und der Nasdaq 100 verlor rund -9,8 %. Anleger stellen sich die Frage: Handelt es sich nur um eine technische Konsolidierung - oder ist das der Beginn einer globalen Wirtschaftskrise? Erschwert wird die Analyse durch die Zollpolitik selbst, denn deren Ausgestaltung kann sich jederzeit ändern, abhängig von den politischen Verhandlungen. Die Ungewissheit macht Prognosen nahezu unmöglich.

Quelle: Onvista.de

Ein Hoffnungsschimmer bleibt: Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich robust. Im März wurden 228.000 neue Stellen geschaffen, deutlich mehr als die erwarteten 140.000. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkteauf 4,2?%. Das spricht derzeit noch gegen eine unmittelbare Rezession, auch wenn das Verbrauchervertrauen in den USA spürbar nachlässt.

Zinsen & Anleihen: Der Markt preist Lockerung ein!

Die Renditen der US-Staatsanleihen befinden sich im freien Fall - ein deutliches Zeichen, dass der Markt auf eine baldige Zinssenkung der Federal Reserve spekuliert, auch wenn sich der Fed-Chef noch nicht unter Druck setzen lässt. Angesichts der konjunkturellen Unsicherheit und dem internationalen Druck könnte dies ein Schritt sein, um die Wirtschaft zu stabilisieren.

Rohstoffmärkte unter Druck: Kupfer bricht ein - Gold im Zangengriff!

Industrie- und Basismetalle litten massiv unter der Eskalation des Handelsstreits: Kupfer fiel auf 8.915,-?USD je Tonne - trotz starker Quartalsbilanz. Auch Aluminium, Nickel, Blei und Zink beispielweise gaben deutlich nach. Die Ursache: Sorge um die globale Nachfrage und mögliche Störungen der Lieferketten.

Quelle: MinerDeck auf X

Gold durchbrach zwischenzeitlich die Marke von 3.167,-?USD pro Unze - ein neues Allzeithoch, angetrieben von der Risikoaversion der Anleger. Doch auch hier ging es Donnerstag und Freitag bergab, wenn auch deutlich weniger als bei den Industriemetallen.

Fazit & Ausblick: April-Schock verdaut? Noch lange nicht!

Die Märkte haben eine brutale Woche hinter sich, die das Potenzial hat, in die Geschichtsbücher einzugehen - und die Unsicherheit bleibt zunächst hoch. Die neue Zollspirale könnte weitreichende ökonomische Folgen haben, insbesondere wenn China und die USA keinen raschen Ausweg aus dem Handelsstreit finden.

In der kommenden Woche richten sich die Blicke auf neue Inflationsdaten aus China und den USA. Zudem erwarten wir frische "PMI'-Aktivitätsindikatoren aus Europa, sowie erste Signale aus dem Unternehmenssektor, der sich auf die anlaufende Berichtssaison vorbereitet.

Die Weltwirtschaft steht unter Stress - und die Finanzmärkte spüren den Druck. Anleger sollten in den kommenden Wochen mit hoher Volatilität rechnen und sich auf schnelle Richtungswechsel einstellen. Eine klare Richtung? Fehlanzeige - willkommen im Zeitalter der Unsicherheit. Was allerdings trotz dem Zoll-Chaos für Rohstoffe spricht, können Sie in unserem folgenden Wochenrückblick Nachlesen.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ .

Enthaltene Werte: CA29258Y1034,CA1651841027,US9168961038,XD0002747026,XD0002746952,CA3449112018,XD0002058432,CA06683K1066,CA76151P1018,CA13515Q1037,CA2546771072,CA8263XP1041,CA04058Q1054,CA68828E8099,CA59403F1053,CA3929211025,CA74048R1091,CA92859G6085,CA3499421020