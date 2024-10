Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA3874371147 Granite REIT LP 03.10.2024 CA3874372053 Granite REIT LP 04.10.2024 Tausch 1:1

US86323X1063 Streamline Health Solutions Inc. 03.10.2024 US86323X2053 Streamline Health Solutions Inc. 04.10.2024 Tausch 15:1

US59564R7089 Biodexa Pharmaceuticals PLC 03.10.2024 US59564R8079 Biodexa Pharmaceuticals PLC 04.10.2024 Tausch 25:1

KYG9845F1090 LakeShore Biopharma Co. Ltd. 03.10.2024 KYG9845F2080 LakeShore Biopharma Co. Ltd. 04.10.2024 Tausch 10:1

US82655M1071 Sify Technologies Ltd. 03.10.2024 US82655M2061 Sify Technologies Ltd. 04.10.2024 Tausch 6:1

MHY8564W1030 Teekay Corp. 03.10.2024 BMG8726T1053 Teekay Corp. 04.10.2024 Tausch 1:1

© 2024 Xetra Newsboard