The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.10.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.10.2024



ISIN Name

US59564R7089 BIODEXA PHARMA S. LS-,02

US82655M1071 SIFY TECHNO.LTD.ADR IR 10

US86323X1063 STREAMLINE HEA.SOL.DL-,01

CA3874371147 GRANITE REIT UTS

KYG9845F1090 LAKESHORE BIOP.DL -,00002

MHY8564W1030 TEEKAY CORP.

