Die Aktie von AMD haben wir Ihnen schon zweimal empfohlen. Die Bilanz: Seit September +20 % und seit Oktober +9 %. Jetzt stellen wir AMD den idealen KI-Partner an die Seite - Micron. Das perfektes Duo für Ihr Depot!Micron Technology ist ein führender amerikanischer Halbleiterhersteller, der sich auf Speicher- und Datenspeicherlösungen spezialisiert hat. Das 1978 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Boise, Idaho, ist bekannt für seine Produktion von DRAM (Dynamic Random-Access Memory), NAND-Flash-Speicher und SSDs (Solid-State Drives). Diese Technologien finden Anwendung in Bereichen wie Rechenzentren, Mobilgeräten, Fahrzeugen und Industrieanwendungen. Micron ist ein globaler Akteur, …