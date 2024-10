Die Carl Zeiss Meditec-Aktie verzeichnete am Dienstag einen Kursanstieg von 1,1% auf 66,45 Euro an der Frankfurter Börse. Dieser Aufschwung folgt auf eine Periode der Volatilität, in der die Aktie zwischen einem 52-Wochen-Hoch von 123,75 Euro und einem Tief von 54,60 Euro pendelte. Trotz der jüngsten Gewinne liegt der aktuelle Kurs noch deutlich unter dem Jahreshöchststand, was auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeuten könnte.

Neuheiten in der Ophthalmologie

Der Medizintechnikkonzern präsentierte kürzlich eine Reihe innovativer Produkte für die Augenheilkunde. Darunter befindet sich das KI-gestützte System ZEISS VisioGen zur Verbesserung der Patientenkommunikation sowie das handgehaltene Linsenentfernungsgerät ZEISS MICOR 700. Diese Innovationen, zusammen mit der Erweiterung des ZEISS Retina Workflows, könnten das Wachstum des Unternehmens weiter ankurbeln und die Marktposition stärken. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr einen Gewinn von 1,88 Euro je Aktie, was das Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens unterstreicht.

