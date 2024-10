DJ PTA-News: Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2024-09

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Oldenburg, den 9. Oktober 2024 (pta/09.10.2024/22:10) - Nachfolgend übermitteln wir Ihnen den aktuellen Nettoinventarwert / Net Asset Value (NAV) der Trade & Value AG:

Der NAV beläuft sich zum 30. September 2024 auf 1,50 Euro / Aktie.

Der NAV ist gegenüber dem Vormonat positiv (+ 0,02 Euro je Aktie).

Im September 2024 steigerte sich der Dax um rund 418 Punkte. Die Handelsspanne lag bei rund 1.208 Punkten.

Der September gilt an den Märkten als potenziell schlechter Monat. Am Ende war dieses Wissen pure Statistik und zwischendrin komplett richtig. Die US-Notenbank FED hat wie erwartet erstmals den Leitzins gesenkt. Um 0,5 Basispunkte und damit stärker, als sie Zinssenkungszyklen der Statistik nach sonst beginnt. Der Schritt beförderte Hoffnungen wie auch Ängste. Und im Grunde ist man sich uneins am Markt, ob das nun alles gut ist oder schlecht. Anders ausgedrückt: Lauf wir auf ein Soft-, Hard- oder No Landing-Szenario zu? Droht die Rezession oder eine Goldilocks-Economy?

Allgemeines Erstaunen erntete die Tatsache, dass der Geldmarkt nach der Zinssenkung der FED erstmal Zulauf erhielt und nicht sofort das Geld gen Aktien umgeschichtet wurde. Nun, auch hierzu gibt es eine Statistik. Die letzten fünf Male war der Höhepunkt der Einlagen in den Geldmarktfonds rund 9 Monate nach der ersten Zinssenkung. Wir haben also noch Zeit. Maßgeblich hierfür ist aber der weitere Verlauf der Zinssenkungen und somit das Szenario.

Und damit bestätigt sich im Grunde auch unsere Annahme aus der letzten NAV-Meldung, dass nun die Frage der Konjunktur und der dazugehörigen Daten in den Mittelpunkt des Interesses gerückt ist. Im Oktober folgt nun die Berichtssaison und entsprechend dürfte die Launenhaftigkeit der Märkte anhalten. Explizit für Deutschland wurden im Vorfeld dessen viele Prognosen gekürzt. Auch bei Schwergewichten. Die wirtschaftlich schwierige Lage in Deutschland wird damit verdeutlicht, war jedoch oftmals auch erwartet, sodass sich der direkte Kursschaden in Grenzen hielt.

Wenig überraschend verlief es auch für unseren NAV. Wie erwartet haben wir bei neuen Positionen nicht immer den idealen Einstieg erwischt, sodass Anfangsverluste beim Positionsaufbau belasteten. Positive Entwicklungen im Bestand konnten dem entgegensteuern.

Im Insolvenzverfahren der Solon SE war die Schlussrechnung für Ende September avisiert. Diese Terminierung wurde seitens des Insolvenzverwalters nun auf Ende März geschoben. Unseren Recherchen nach schätzen wir diesen Termin als glaubwürdig für einen Abschluss des Verfahrens ein.

Wie in den Vormonaten erwähnt, führt das Investieren wieder zu einem stärker schwankenden NAV. Es bleibt jedoch auch aus aktueller Sicht unwahrscheinlich, dass das aktuelle Basiskapital ausreicht, um eine kostendeckende Rendite zu erzielen. Ein Großteil unserer Aufgabe besteht in den nächsten Monaten darin, diesen Umstand merklich zu verbessern.

Die Ausführungen zum Markt und unserem Handeln dienen dem Ziel, ein besseres Verständnis für unser Vorgehen und dem zugrunde liegenden Denken zu vermitteln. Falls Sie hierzu Gedanken haben, senden Sie uns diese gerne.

Allgemeine Erläuterung zum NAV:

Der Nettoinventarwert je Aktie berechnet sich aus dem Verkehrswert des Gesellschaftsvermögens inkl. Forderungen, abzüglich der Verbindlichkeiten und Rückstellungen, geteilt durch die Aktienanzahl. Wir berechnen den Nettoinventarwert mit größtmöglicher Sorgfalt, weisen jedoch darauf hin, dass der ermittelte Wert nicht auf geprüften Zahlen beruht. Abweichungen können sich beispielsweise aus einer geänderten steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Das Basiskapital ergibt sich aus dem aktuellen Bargeldbestand abzüglich der bis Ende 2024 zu erwartenden Kosten.

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Trade & Value AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktien der Trade & Value AG dar.

(Ende)

Aussender: Trade & Value AG Adresse: Am Hayengraben 7, 26135 Oldenburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Marco Herack Tel.: +49 441 9983 9819 E-Mail: herack@tav.ag Website: www.tav.ag

ISIN(s): DE0006039191 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2024 16:10 ET (20:10 GMT)