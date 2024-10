Stuttgart - Oliver Bäte, Vorstandschef des Versicherungskonzerns Allianz, sieht in Deutschland einen Mangel an Leistungsbereitschaft. "Wir müssen nun dringend wieder ein Verständnis dafür herstellen, dass unser Wohlstand auch etwas mit dem Willen zu tun hat, sich für den Erhalt dieses Wohlstands anzustrengen", schrieb er in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt" (Wochenendausgabe).



Als ein Problem identifiziert Bäte den "chronisch erhöhten" Krankenstand. "Ohne den enorm hohen Krankenstand wäre die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr nicht um 0,3 Prozent geschrumpft, sondern um knapp 0,5 Prozent gewachsen", erklärte er. Zudem sollten "die tariflichen und gesetzlichen Grenzen für die Höchstarbeitszeit - gestaffelt nach Tätigkeitsbereich - für jene Beschäftigten gelockert werden, die freiwillig mehr arbeiten wollen."

© 2024 dts Nachrichtenagentur