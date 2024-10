Tesla präsentierte auf dem Robotaxi-Event gleich eine ganze Produktfamilie von Cybercabs. Das Unternehmen wandelt sich von einem Autohersteller in ein AI-Roboterunternehmen. Jumbo-Deal bei Sanofi erwartet. Die Franzosen wollen ihre Sparte mit nicht verschreibungspflichtigen Produkten für 15 Mrd. Euro an eine amerikanische Private Equity Gesellschaft verkaufen. Zalando wird optimistischer. Nach Börsenschluss hob der Online-Händler die Jahresprognose an.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich am letzten Handelstag der Woche uneinheitlich. Außerhalb Chinas ...

