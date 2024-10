Aktien Wochenrückblick - die Märkte in USA und Europa hielten sich wacker, während in Asien Achterbahnfahrt angesagt war. Nächste Woche wird die EZB wahrscheinlich ihre Zinssenkungen fortsetzen, was aber für neue Rekorde zu wenig sein sollte. Spannend wird die langsam warmlaufende Berichtssaison, die wichtige Impulse geben könnte. Ansonsten passten die US-Inflationsdaten ins Bild und führten zu keinen grösseren Bewegungen. Steigende Zinsen an den Anleihemärkten in dieser Woche widersprechen auf Dauer eigentlich den Zinssenkungserwartungen an die Zentralbanken. So scheint weiter Kurs auf ein neues ...

