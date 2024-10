Die Amgen-Aktie verzeichnet am 12. Oktober 2024 eine leichte Kurssteigerung von 0,04% auf 299,33 EUR. Trotz kürzlich beobachteter Kursverluste im US-Handel zeigt die Aktie des Biotech-Riesen eine robuste Jahresperformance mit einem Plus von 12,06%. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Monatsbetrachtung wider, wo ein Zuwachs von 3,44% zu verzeichnen ist.

Analysten bleiben optimistisch

Morgan Stanley hält an seiner Kaufempfehlung für Amgen fest, mit einem leicht angepassten Kursziel von 316 USD. Diese Einschätzung unterstreicht das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Für Anleger bleibt Amgen mit einer Dividendenrendite von 2,82% für das laufende Jahr 2024 attraktiv, wobei eine Dividende von 9,00 EUR je Aktie erwartet wird.

