RTL Deutschland beschreitet mit Blick auf innovative Technologien neue Wege und implementiert bei der Produktion von Promotion-Inhalten erstmalig strukturell künstliche Intelligenz. Damit setzt das Unternehmen einen visionären Meilenstein in der deutschen TV-Landschaft. Die KI-generierten Werbetrenner, die redaktionelle Inhalte von Werbeblöcken trennen, sind ab sofort im Pay-TV auf RTL Crime, RTL Living und RTL Passion zu sehen. Im nächsten Schritt soll die Technologie ebenfalls im Free TV ausgerollt werden, auf Sendern wie NITRO oder RTL Up. Auch bei Einspielern zur Weihnachtskampagne von RTL Super wird ab November KI zum Einsatz kommen.Die Visualisierung der Trailer erfolgt mithilfe der Text-to-Video-Technologie, entwickelt vom Bertelsmann-Partner Runway. Basierend auf den Textbeschreibungen der Kreativteams generiert die KI visuelle Inhalte, während die gestalterische Handschrift der Mitarbeitenden weiterhin im Mittelpunkt der Produktion steht.Thorsten Braun, Chief Marketing, Brand & Consumer Products Officer: "Ein besonderes Augenmerk liegt für uns auf der Qualität der KI-generierten Spots, die dank Upscaling auf TV-Sendestandard gebracht werden. Ziel ist es, kreative Möglichkeiten in der Produktion von Promotion-Inhalten zu steigern, ohne Kompromisse bei der gewohnten Qualität einzugehen, für die wir bekannt sind."Oliver Schablitzki, Bereichsleiter Multichannel: "Die Produktion von Werbetrennern ist für RTL Deutschland ein weiterer Schritt, um KI-generierte Inhalte effizient und sinnvoll in unseren Arbeitsalltag zu integrieren und strukturell im Unternehmen zu verankern. Unsere Spartensender bieten hierbei die optimale Plattform für die Erprobung des neuen Tools."