Abitibi Metals will Bewertungsrückstand zur Konkurrenz aufholen

Anzeige / Werbung

Von jetzt an bis etwa Mai nächsten Jahres wird Abitibi kontinuierlich bohren und Ergebnisse liefern.

Die in Quebec ansässige Explorationsgesellschaft Abitibi Metals (TSXV: AMQ; FRA: FW0) ist ein vorbildliches Rohstoffunternehmen. In kurzer Zeit hat das Unternehmen mehr als 20 Millionen C$ an frischem Kapital von Investoren aufgebracht, um eine polymetallische Lagerstätte, B26, in der bekannten Abitibi-Bergbauregion voranzutreiben, die zuvor von der halbstaatlichen Gesellschaft SOQUEM in Quebec gehalten wurde. Das Projekt befindet sich nur fünf Kilometer von der Mine Selbaie entfernt, die über 20 Jahre lang produzierte und bis Anfang der 2000er Jahre in Betrieb war.

B26 wäre beinahe Teil der Erweiterung der Selbaie-Mine geworden, aber der Zeitpunkt der staatlichen Exploration und der schwache Kupferpreis zu Beginn des Jahrtausends standen dem im Wege. Die Ähnlichkeiten zwischen Selbaie und B26 sind offensichtlich: B26 hat eine ähnliche Oberflächenstruktur und eine ähnliche mineralische Zusammensetzung. Außerdem zeichnete sich die Selbaie-Mine durch eine sehr hohe Ausbringung aus, ähnlich wie bei den metallurgischen Tests auf B26, die bereits 2018 durchgeführt wurden. Die Theorie der engen Verwandtschaft wird auch durch die Tatsache gestützt, dass Selbaie als Tagebaumine begann, die dann untertage ging. Im Gegensatz dazu wurde B26 zunächst als reine Untertagelagerstätte betrachtet, was teilweise auf die damaligen Kupferpreise zurückzuführen war.

Nun plant Abitibi Metals jedoch, mit oberflächennahen Bohrungen nachzuweisen, dass das Projekt neben der hochgradigen Untertagemine auch ein erhebliches Tagebaupotenzial besitzt. Darüber hinaus zielt die Strategie darauf ab, nachzuweisen, dass die beiden bisher unverbundenen Teile der Lagerstätte im Osten und Westen miteinander verbunden sind. Abitibi ist für 16.500 Bohrmeter im restlichen Jahr 2024 und 20.000 Meter im Jahr 2025 voll finanziert.



Abbildung 1: Chartentwicklung von Abitibi Metals. Die Entwicklung des Aktienkurses spiegelt die Tatsache wider, dass das Unternehmen 20 Mio. C$ an frischem Geld aus Finanzierungen zu einem Durchschnittspreis von 0,40 C$ verdaut.

Earn-In in Rekordzeit

Um 80 Prozent des B26-Projekts zu erwerben, muss Abitibi 14,5 Millionen CAD in die Exploration investieren und anschließend eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) vorlegen. Anstelle der ursprünglich geplanten sieben Jahre wird Abitibi Metals diese Earn-in-Maßnahme voraussichtlich in nur zwei Jahren abschließen. Eine neue Ressourcenschätzung ist in Vorbereitung und es ist geplant, dass die PEA im vierten Quartal 2025 abgeschlossen und im ersten Quartal 2026 vorgelegt wird. PEAs werden häufig nach Abschluss der Exploration erstellt. Abitibi Metals möchte jedoch nicht nur das obligatorische Earn-in-Programm abschließen, sondern auch durch weitere Bohrungen sicherstellen, dass der Markt versteht, dass die PEA nur ein Meilenstein in und nicht das Ende der Entwicklung ist. Nach Ansicht von Abitibi-CEO Jon Deluce rechtfertigt das Projekt problemlos jährliche Bohrungen von 50.000 bis 75.000 Metern.

Die benachbarte Selbaie-Mine liefert die Blaupause für den Erfolg

Die Wachstumsthese von Abitibi stützt sich auf einen Vergleich mit der Selbaie-Mine, die bis Anfang der 2000er Jahre betrieben wurde, obwohl der Kupferpreis damals deutlich niedriger war als heute. Der Grund, warum die Regierung von Québec zusammen mit BHP Ende der 1990er Jahre die Entdeckung von B26 machte, war die Suche nach zusätzlichem Material für die Mühle der Selbaie-Mine. Im Jahr 1997, als sich die Mine dem Ende zuneigte, wurde die gesamte Kontaktzone erbohrt, um eine zusätzliche Quelle für Sulfiderz zu finden.

Obwohl damals keine Massivsulfidquelle an der Oberfläche gefunden wurde, besteht kein Zweifel daran, dass das Projekt in Produktion gegangen wäre, wenn die Kontinuität der Lagerstätte B26 rechtzeitig nachgewiesen worden wäre, was mit der Ressourcenkalkulation zu B26 im Jahr 2018 gelungen ist. Die Regierung von Québec war an dem Projekt beteiligt und hat es seit seiner Entdeckung entwickelt. Der Auftrag der Regierung bestand darin, die Bergbaustadt und die Mine offen zu halten, aber die Entwicklung war damals nicht schnell und die Rohstoffpreise waren nicht günstig genug. Das ist heute anders: Abitibi konzentriert sich neben der ehemals erbohrten Untertage-Lagerstätte auch auf die Tagebau-These und reagiert damit auf die veränderten Rohstoffpreise.

Erst der Anfang: Die Marktkapitalisierung von Abitibi Metals ist von 5 Millionen CAD auf 40 Millionen CAD gestiegen

Die Marktkapitalisierung von Abitibi Metals ist innerhalb eines Jahres von 5 Mio. C$ (im November 2023) auf 65 Mio. C$ gestiegen und liegt derzeit bei 40 Mio. C$, wovon rund 15 Mio. C$ in bar vorliegen. Abitibi gehört zu der Kategorie von Explorationsunternehmen, die mit einer historischen Ressource beginnen und allein durch kontinuierliche Risikominderung einen echten Wert aufbauen - neue Entdeckungen sind ein Bonus. Das große Vorbild ist Foran Mining (TSXV: FOM), die ein vergleichbares Polymetallprojekt in Sasketchewan entwickelt und plant, es 2026 in Produktion zu bringen. Foran Mining war lange Zeit eine Aktie im Bereich von 20 bis 40 Cent, bis das Unternehmen einige neue Entdeckungen machte. Heute wird Foran mit einem Kurs von über 4,00 C$ und einer Marktkapitalisierung von 1,6 Milliarden C$ gehandelt.

Abitibi Metals hat sich eine historische angezeigte Ressource von 7,0 Millionen Tonnen mit 2,94 % Kupferäquivalent und abgeleitete 4,4 Millionen Tonnen mit 2,97 % Kupferäquivalent aus dem Jahr 2018 gesichert. CEO Jon Deluce sieht das Potenzial der Lagerstätte B26 eher bei 30 bis 50 Millionen Tonnen. Abitbi Metals hat gegenüber vielen Mitbewerbern den Vorteil, dass die Bohrungen ganzjährig durchgeführt werden können. Deluce unterstrich gegenüber Goldinvest.de: "Von jetzt an bis etwa Mai nächsten Jahres werden wir kontinuierlich bohren und Bohrergebnisse liefern. Ein großer Unterschied ist, dass wir uns im nördlichen Abitibi befinden und unser Projekt neben einem früheren Produzenten liegt. Wir haben eine Stromleitung, ein Umspannwerk und eine Straße, die das ganze Jahr über befahrbar ist. Die Regierung von Québec hat eine Schotterstraße direkt in das Herz der Lagerstätte gebaut."

Abitibi verdankt seinen Vorgängern auch einen Schatz von mehr als 115.000 Metern historischer Bohrungen. Die alten Bohrkerne werden in einem Lagerhaus in Val d'Or aufbewahrt. Jüngste Beobachtungen deuten darauf hin, dass es eine Menge Material aus den historischen Bohrungen gibt, das außerhalb der hochgradigen Zone liegt und noch nicht beprobt worden ist. Insbesondere gibt es viel sogenanntes "disseminiertes Material", das noch beprobt werden muss und möglicherweise in einem möglichen Tagebaumodell enthalten ist. Da Abitibi Zugang zu diesen Bohrkernen hat, profitiert das Unternehmen stark von früheren Investitionen. Der über einen langen Zeitraum hinweg niedrige Kupferpreis führte offenbar dazu, dass dem verbreiteten Material seinerzeit kein Wert beigemessen wurde. Doch auf dem aktuellen Kupfermarkt ist ein halbes Prozent Kupfer in Oberflächennähe sehr attraktiv und für einen erfolgreichen Tagebau sehr gut geeignet.

Angesichts der Größe und des Ausmaßes ähnlicher Lagerstätten im Abitibi-Gebiet sehen die Geologen von Abitibi Metals eine sehr gute Chance, dass es sich bei der B26-Mineralisierung um ein viel tieferes System handeln könnte. Das Unternehmen hat daher vor kurzem die ersten Tiefbohrungen bis in eine Tiefe von 1.400 Metern abgeschlossen. Nun sind zwei Bohrgeräte in Betrieb, die Bohrungen in einer Tiefe von 500 bis 800 Metern vornehmen werden. Das klingt zwar tief, ist aber für Projekte dieser Art in der Region Abitibi noch vergleichsweise gering.

Bewertungsabstand zu etablierten Wettbewerbern

Polymetallische Lagerstätten wie die von Abitibi Metals, Arizona Mining oder Foran Mining sind gefragt. Die großen Unternehmen wollen Kupfer und Gold, und sie erkennen, wie wirtschaftlich diese polymetallischen Systeme sind, bei denen sie auf der Basis der Kupfererträge arbeiten und den Rest als zusätzlichen Gewinn aus dem Boden holen. Abitibi will durch den direkten Vergleich mit anderen Lagerstätten zeigen, dass es in der Bewertung ein großes Aufholpotenzial gibt. Die Diskrepanz wird besonders deutlich, wenn man den In-situ-Wert und den Unternehmenswert vergleicht. Deluce sagt, dass eines seiner Hauptziele darin besteht, diese Bewertungslücke einem breiteren Publikum, einschließlich institutioneller Anleger, bekannt zu machen.



Abbildung 2: Zwischen Abitibi Metals, Foran Mining und Arizona Metals Corp. besteht eine Bewertungslücke, die Abitibi in den kommenden Monaten schließen möchte. Insbesondere vergleicht das Unternehmen seinen eigenen Unternehmenswert mit dem In-situ-Wert der bekannten Ressourcen seiner Konkurrenten.

Abitibi versucht auch in anderer Hinsicht, Foran Mining nachzueifern. Foran erhielt seinerzeit eine 100-Millionen-Finanzierung von einem Pensionsfonds, der die Aktien aufkaufte, so dass sie nicht mehr handelbar waren. Jon Deluce, CEO von Abitibi Metals, glaubt, dass Abitibi die Chance hat, diese Erfolgsgeschichte zu wiederholen. Immerhin konnte Abitibi seine jüngste Aktienemission ohne die Ausgabe von Optionsscheinen abschließen. Dieses Projekt rechtfertigt die Ausgabe von Optionsscheinen, aber wir wollen sicherstellen, dass wir weiterhin aus einer Position der Stärke heraus und zu den richtigen Bedingungen finanzieren, ohne zu einer ungünstigen Finanzierung gezwungen zu sein.



Abbildung 3: Das Vorbild von Abitibi Metals ist Foran Mining. Das Schaubild von Foran zeigt den nachhaltigen Wert der produktionsfähigen polymetallischen Lagerstätten in Kanada.

Die Hälfte der weltweiten Kupferproduktion stammt aus politisch instabilen Regionen, so dass der Fokus zunehmend auf Kupferlieferungen aus stabilen Regionen liegt. Quebec sticht heraus, auch weil es so viel finanzielle Unterstützung, Renditen auf das investierte Kapital und institutionelle Finanzierung durch staatliche Stellen gibt, die Kapitalbeteiligungen bereitstellen und sehr geduldige Aktionäre sind. Darüber hinaus gibt es funktionierende Partnerschaften mit den First Nations, die dem Bergbau sehr positiv gegenüberstehen.

Das erklärte Ziel von Abitibi ist es, das B26-Projekt letztlich an einen Großkonzern zu verkaufen. Dazu braucht das Projekt einen klaren Weg zur Erschließung und Produktion, denn das ist es, was für die großen Bergbauunternehmen wichtig ist. Da Abitibi Metals einen Regierungspartner hat, der an der Schaffung von Arbeitsplätzen interessiert ist, gibt es eine Übereinstimmung der Interessen, dieses Projekt zu entwickeln. Jon Deluce ist überzeugt, dass B26 eines Tages eine attraktive Übernahmegelegenheit für ein großes Unternehmen darstellen wird. Er kann sich vorstellen, dass sich ein großes Bergbauunternehmen innerhalb der nächsten sechs Monate einen Anteil von 5-10 % an Abitibi sichern könnte. "Das würde uns zusätzliche Glaubwürdigkeit verleihen", sagt Deluce.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Abitibi Metals Corp hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Abitibi Metals Corp. beeinflussen könnte. Darüber hinaus besteht zwischen Abitibi Metals Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Abitibi Metals Corp. berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA3449112018,XD0002058432,CA00367M1086