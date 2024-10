Der Chipausrüster ASML hat mit einem schwachen Ausblick die gesamte Branche in die Knie gezwungen. Die ASML-Aktie stürzte am Dienstag um 16 Prozent ab, bei Nvidia ging es um fast fünf Prozent nach unten. Ist die Lage wirklich so dramatisch? Ist der nicht enden wollende Boom der Chipbranche nun plötzlich vorbei.BYD fährt VW davon, Tesla enttäuscht - wirklich?Vorbeigefahren ist BYD an Volkswagen in China schon lange. Jetzt will man auch den europäischen Automarkt aufmischen. Derweil verlieren die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...