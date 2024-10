Köln (ots) -Noch bis Ende Oktober laufen die Dreharbeiten zu "Morden auf Öd - Ein Insel-Krimi". 307production produziert im Auftrag von RTL zwei 90-Minüter für die Reihe "Tödlicher Dienst-Tag". Auf der beschaulichen Insel Öd, wo andere Urlaub machen, ist die Welt noch in Ordnung. Doch der Schein trügt: Mitten in der idyllischen Einöde geschehen knallharte Verbrechen, die ein junges Ermittler-Duo aufklärt, das unterschiedlicher nicht sein könnte.Der mehrfach ausgezeichnete Regisseur Richard Huber ("Club der roten Bänder", diverse "Tatorte", "Ein Fest fürs Leben") inszeniert beide Filme. Die Drehbücher stammen von Grimme- Preisträger, Bestseller-Autor sowie Erfinder zahlreicher erfolgreicher Krimi-Reihen ("Lost in Fuseta", "Die Toten von Marnow", "Nord bei Nordwest") Holger Karsten Schmidt.Die Hauptrollen spielen Paula Kalenberg und Max Hubacher. In weiteren Rollen sind Detlev Buck, Steffen Münster, Lars Rudolph, Meral Perin, Kalle Perlmutter, Timo Jacobs, Franziska Hartmann, Sebastian Zimmler, Sophie Lutz u.v.m. zu sehen.Folge1: "Morden auf Öd - Tag der Abrechnung"Nur noch ein paar Tage ohne eine Straftat auf Öd, dann winkt den Insel-Polizisten Rolf Benz (Detlev Buck), Jürgen Benz (Steffen Münster) und Klaus Hansen (Max Hubacher) ein fettes Preisgeld. Ausgerechnet jetzt wird eine Leiche in einem Boot angeschwemmt! Kurzerhand schieben die drei das Boot zurück aufs offene Meer. Keine Leiche, kein Fall. Doch diese Rechnung haben sie ohne Maja Stein (Paula Kalenberg), die neue Kollegin vom Festland, gemacht...Folge 2: "Morden auf Öd - Die Heimsuchung"Maja ist fassungslos: Sie soll eine feste Planstelle auf Öd übernehmen! Ihr Frust darüber gerät in den Hintergrund, als im Supermarkt eine Bombe explodiert, die den örtlichen Bestatter lebensbedrohlich verletzt. Die erste Spur deutet darauf hin, dass ein selbsternannter Weltverbesserer einem Lebensmittel-Großkonzern schaden wollte. Doch Klaus und Maja haben bald den Verdacht, dass dies nur der Auftakt eines noch viel schlimmeren Plans ist..."Morden auf Öd - Ein Insel-Krimi" ist eine Produktion der 307production im Auftrag von RTL Deutschland. Produzentin ist Simone Höller, Anemone Krüzner und Polli Elsner sind ausführende Produzentinnen, Cara Wiemann ist Junior Producerin. Das Casting hat Iris Baumüller übernommen, Director of Photography ist Hendrik Kley. Executive Producer Fiction ist Nico Grein, die Redaktion verantwortet Greta Gilles unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Jovan Evermann: Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221-456-74234 | jovan.evermann@rtl.deLeyla Karsak: Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221-456-74233 | leyla.karsak@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5888650