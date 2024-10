EQS-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Vertrag

hep solar: Verkauf von Energiezertifikaten an kanadischen Staat über Solarprojekt Alderson



Güglingen, 17. Oktober 2024 - Das in Kanada gelegene Solarprojekt Alderson des Solarspezialisten hep solar hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Projektgesellschaft hat einen Vertrag mit der kanadischen Regierung über den Verkauf von 30 Prozent der jährlich produzierten Energiezertifikate (Green RECs) geschlossen.

Für die Zertifikate wurde ein Festpreis über 20 Jahre vereinbart. Thorsten Eitle, Chief Sales Officer bei hep solar: "Bei Ankauf des Projekts war geplant, dass die Green RECs am freien Markt zu den jeweiligen Marktpreisen verkauft werden können. Dadurch war der erzielbare Preis maßgeblich von der Nachfrage abhängig. Der Verkauf an den kanadischen Staat über einen fixen Zeitraum und einen fixen Preis wirkt sich nun positiv auf den Projektumsatz und damit auf den Net Present Value (NPV) aus." Aufgrund des Festpreisgeschäfts werden die Marktschwankungen reduziert, was die Planungssicherheit der Cashflows erhöht. Semiprofessionelle und professionelle Investorinnen und Investoren können über den HEP Solar Club Deal 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG in den Solarpark Alderson investieren.

Bisher größtes Solarprojekt von hep solar

Das Solarprojekt Alderson liegt im Süden Albertas und ist mit einer Nennleistung von über 120 MWp (DC) das bisher größte Solarprojekt von hep solar. Der 270 Hektar große Park soll mit rund 200.000 Solarmodulen für eine jährliche Erzeugung von über 190.000 MWh sorgen. Im Frühjahr hatte hep solar die Zustimmung der Alberta Utilities Commission zum Bau und Betrieb des Projekts erhalten. Die Projektrealisierung schreitet planmäßig voran.





Über hep solar

hep solar ist ein Spezialist für Solarinvestments und Solarparks. Das inhabergeführte Familienunternehmen aus Baden-Württemberg entwickelt, baut, betreibt und finanziert Solarparks auf der ganzen Welt, aber vor allem in Deutschland, Japan und Nordamerika. Seit über 15 Jahren verbindet hep solar Know-how im operativen Umgang mit Solarparks mit hoher Kompetenz im Finanzbereich. Dabei deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Solarenergie ab: von der Projektentwicklung über den Bau bis zum langfristigen Betrieb. Über internationale Solarinvestments bietet hep solar Anlegern und Investoren die Möglichkeit, sich am weltweiten Ausbau von Solarenergie zu beteiligen. hep solar beschäftigt weltweit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Niederlassungen in Deutschland, Japan, USA und Kanada.





Pressekontakt:

Evelyn Kilinc

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen

Tel.: +49 7135 93446-759

E-Mail: presse@hep.global

www.hep.global



Investorenkontakt:

Thomas Tschirf

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen

Tel.: +49 7135 93446-0

E-Mail: greenbond@hep.global

www.hep.global



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48

D-81241 München

Tel.: +49 89 8896906-25

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu

www.linkmarketservices.eu





Rechtlicher Hinweis

Dies ist eine Pressemitteilung für den geschlossenen Spezial-AIF "HEP Solar Club Deal 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG", der von der HEP Kapitalverwaltung AG ("HEP KVG") fremdverwaltet wird. Bitte lesen Sie die Anlegerinformationen gem. § 307 Abs. 1 und 2 KAGB ("§ 307er-Dokument") und das Basisinformationsblatt des Fonds bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese sind im Fall des "HEP Solar Club Deal 1" anzufragen unter: https://hep.global/professionelle-anleger/produkte/ . Jene Dokumente sind alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Anteilen an dem Fonds. Auf Wunsch senden wir Ihnen die vorgenannten Unterlagen in Papierform kostenlos zu. Sie können diese bei der HEP Kapitalverwaltung AG, Römerstraße 3, 74363 Güglingen anfordern.

Mit dem Kauf von Fonds-Anteilen erwerben Sie nicht die vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände (z. B. Photovoltaikanlagen). Diese werden vom Fonds, vertreten durch die HEP KVG, erworben. Der Fonds investiert mithin in illiquide Vermögensgegenstände. Es kann unter Umständen schwierig sein, diese zu veräußern. Umfassende Ausführungen zu den mit der Anlage in den Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt. Einkünfte aus den Fonds-Beteiligungen unterliegen jeweils der Besteuerung, die von dem individuellen Steuerprofil des Anlegers abhängig ist und sich ändern kann. Die HEP KVG kann beschließen, den Vertrieb zu widerrufen.

