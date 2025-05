EQS-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Absichtserklärung

Batterie-Energiespeicher-Projekte: hep solar unterzeichnet Absichtserklärung mit Toshiba ESS für zukünftige Partnerschaft



20.05.2025 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Batterie-Energiespeicher-Projekte: hep solar unterzeichnet Absichtserklärung mit Toshiba ESS für zukünftige Partnerschaft



Güglingen, 20. Mai 2025 - Der deutsche Solarspezialist hep solar hat mit Toshiba Energy Systems & Solutions (Toshiba ESS) ein Memorandum of Understanding, also eine Absichtserklärung, für eine zukünftige Partnerschaft unterzeichnet. Dabei wird hep solar die Entwicklung mehrerer Standorte in Japan für Hochspannungs-Batterie-Energiespeicher-Projekte übernehmen. Toshiba ESS wird als Partner für Engineering, Procurement und Construction (EPC) sowie für den Vertrieb durch Aggregationsservices fungieren. Mit dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien weltweit spielen auch sogenannte Battery Energy Storage Systems (BESS), also Batteriespeicher, zunehmend eine wichtige Rolle. Denn sie tragen dazu bei, die Zuverlässigkeit des Stromnetzes zu verbessern, indem sie auf der einen Seite Strom ins Netz einführen, wenn zu wenig produziert wird, und auf der anderen Seite bei negativen Preisen gegensteuern, indem sie den zu viel produzierten Strom speichern. Dies kann zukünftig helfen, das Stromnetz zu stabilisieren. Martin Vogt, Global Head Project Development bei hep solar: "Dies ist ein bedeutender Meilenstein für hep solar und markiert den Einstieg unseres Unternehmens in den BESS-Sektor. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten die ersten Batteriespeicher-Systeme zu entwickeln." Shigeki Yamane, Senior Director of Project Execution bei hep solar: "Japans Hochspannungs-BESS-Markt erfährt aufgrund der Energiepolitik der Regierung ein aggressives Wachstum bis zum Geschäftsjahr 2028. Dies bietet eine hervorragende Möglichkeit, bis 2028 den kommerziellen Betriebsstart für Hochspannungs-BESS-Projekte zu erreichen. Über unsere ersten beiden Projekte in Hokkaido hinaus wollen wir auch potenzielle Projektkandidaten in profitablen Gebieten wie Tohoku und Kanto verfolgen. Bei der Auswahl arbeiten wir eng mit Toshiba ESS zusammen, um unsere Ziele zu erreichen." Yuji Shimada, General Manager bei Toshiba ESS: "Wir hoffen, diese Absichtserklärung als Gelegenheit nutzen zu können, um die Projektentwicklung mit hep solar weiter auszubauen."



Über hep solar

hep solar ist ein Spezialist für Solarinvestments und Solarparks. Das inhabergeführte Familienunternehmen aus Baden-Württemberg entwickelt, baut, betreibt und finanziert Solarparks auf der ganzen Welt, aber vor allem in Deutschland, Japan und Nordamerika. Seit über 15 Jahren verbindet hep solar Know-how im operativen Umgang mit Solarparks mit hoher Kompetenz im Finanzbereich. Dabei deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Solarenergie ab: von der Projektentwicklung über den Bau bis zum langfristigen Betrieb. Über internationale Solarinvestments bietet hep solar Anlegern und Investoren die Möglichkeit, sich am weltweiten Ausbau von Solarenergie zu beteiligen. hep solar beschäftigt weltweit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Niederlassungen in Deutschland, Japan, USA und Kanada.



Pressekontakt:

Evelyn Kilinc

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen

E presse@hep.global

www.hep.global



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Landshuter Allee 10

D-80637 München

T +49 89 8896906-25

E linh.chung@linkmarketservices.eu

www.linkmarketservices.eu



20.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com