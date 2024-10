Die Safran-Aktie verzeichnete am 17. Oktober 2024 einen bemerkenswerten Kursanstieg von 2,71% und schloss bei 214,45 EUR. Dieser Zuwachs unterstreicht die positive Entwicklung des französischen Technologiekonzerns im Luftfahrt- und Verteidigungssektor. Im Jahresvergleich konnte die Aktie sogar ein Plus von 42,43% erzielen, was das wachsende Vertrauen der Investoren in die Zukunftsperspektiven des Unternehmens widerspiegelt.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Trotz des jüngsten Kursanstiegs liegt die Aktie immer noch 2,26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, was Raum für weiteres Wachstumspotenzial lässt. Mit einer Marktkapitalisierung von 89,0 Milliarden Euro festigt Safran seine Position als bedeutender Player in der Branche. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 2,20 EUR je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 1,02% entspricht und die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

[...]

