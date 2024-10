The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.10.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.10.2024



ISIN Name

CA0403282050 ARHT MEDIA INC.

CA86332K2020 STRIKEPOINT GOLD INC.

US49720K2006 KINTARA THER. NEW DL-,001

US6273331073 SADOT GROUP INC. DL-,0001

US74319F3055 BIORA THERAPEUT.NEW -,001

US7851351046 S+W SEED CO. DL -,001

