DJ PTA-News: Trade & Value AG: Aktionärsbrief zur Kapitalerhöhung 2024

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Oldenburg, den 18.10.2024 (pta/18.10.2024/15:40) - Am 10.10.2024 haben der Aufsichtsrat und der Vorstand der Trade & Value AG beschlossen, eine Kapitalerhöhung über 1,45 Euro je Aktie durchzuführen.

Nach einem Jahr des erfolgreichen Depotumbaus sehen wir dies als sinnvollen Schritt zur Stärkung der Gesellschaft und möchten im Folgenden unsere Argumente für die Kapitalerhöhung den Aktionären darlegen.

Historie

Nach einem Wechsel im Vorstand begann die Trade & Value AG im August 2023 einen Depotumbau und nahm dabei einen Strategiewechsel vor, der sich bis September 2024 erstreckte. Das Ziel war, einerseits illiquide Depotpositionen zu sinnvollen Preisen zu verkaufen oder abzuwickeln und andererseits eine Rendite zu erzielen, bei der die laufenden Kosten gedeckt sind. Insgesamt ist das gelungen. Rund zwei Drittel des Depots sind nun aus unserer Sicht kurzfristig verwertbar. Ein Drittel des Depots bietet über Ausschüttungen aus dem Abschluss von Insolvenzverfahren ein Aufwärtspotenzial im NAV, das sich vermutlich über die nächsten 3-5 Jahre heben lässt.

Nach Abschluss dieses notwendigen Prozesses stand die Verwaltung vor der Frage, wie die Gesellschaft am besten in eine ertragreiche Zukunft geführt werden kann. Zur Prüfung stand unter anderem eine Liquidation. Diese wurde unter anderem auch wegen des Listingwertes der Gesellschaft verworfen.

Nach Prüfung verschiedener Optionen fiel die Entscheidung für eine Kapitalerhöhung zu 1,45 Euro.

Der Kapitalerhöhungspreis

Die Gesellschaft hat einen Nettoinventarwert (NAV) von aktuell 1,50 Euro je Aktie.

Die Bewertung der Ansprüche aus Anleihen insolventer Unternehmen ist gewohnheitsmäßig schwer bezifferbar. Diese Einnahmen hängen maßgeblich von der Vergütung der Insolvenzverwalter ab und unterliegen entsprechend unvorhersehbaren Schwankungen. Zudem haben sich die Insolvenzverfahren in den letzten Jahren stark in die Länge gezogen, was die potenzielle Performance per anno schmälert.

Das Potenzial der zusätzlichen Einnahmen (basierend auf der aktuellen NAV-Bewertung) aus Anleihen insolventer Unternehmen sieht der Vorstand im Sinne einer konservativen Rechnung bei 0,50 Euro je Aktie. Ein zusätzlicher Sicherheitsabschlag ergibt 0,28 Euro je Aktie. Daraus leiten wir ein aktuelles Ertragspotenzial aus den Anleihen insolventer Unternehmen im NAV von 0,28 bis 0,50 Euro je Aktie her.

Eine Kapitalerhöhung zu 1,45 Euro je Aktie antizipiert aus unserer Sicht das Verlangen des Marktes nach einem Abschlag auf den Unternehmenswert und wahrt zugleich die Interessen aller Aktionäre, da der Wert je Aktie auf NAV-Basis um vermutlich nicht mehr als 0,03 Euro je Aktie verwässert wird.

Strategiewechsel

Mit dem Abschluss der Kapitalerhöhung wird die Trade & Value AG wieder verstärkt am Aktienmarkt investieren. Dabei legen wir Wert darauf, die Lehren der Vergangenheit sowie auch die Größe der Gesellschaft zu antizipieren. Als Richtschnur gilt, dass wir bevorzugt in liquide Werte investieren und die Verteilung zwischen Trading- und Value-Bereich bei 25% zu 75% liegen soll.

Einnahmen aus abgeschlossenen Insolvenzverfahren werden dem Value-Bereich zugeführt. Das Geschäft mit Anleihen insolventer Unternehmen möchten wir grundsätzlich beibehalten, doch muss die Gewichtung der aktuellen Posten zunächst weiter merklich reduziert werden und die Gesellschaft wieder Gewinne erzielen.

Der Value-Bereich wird sich in einer Mischung aus strategischen Investitionen und reinen Value Werten definieren. Wir möchten Nebenwerte nicht gänzlich ausschließen, aufgrund der Liquiditätsproblematik werden wir hier aber sehr zurückhaltend agieren.

Das Trading ist aus unserer Sicht ein integraler Bestandteil der Gesellschaft. Wir werden uns auf Momentum-Trades konzentrieren und dabei die hohen Risiken vermeiden. Gerade hier scheint uns die Konzentration auf liquide Werte besonders sinnvoll.

Fazit

Die Gesellschaft hat eine harte Zeit hinter sich. Beim Umbau, der die letzten 13 Monate geprägt hat, kristallisierte sich jedoch auch heraus, dass nicht alles schlecht ist. Viele Positionen konnten zu besseren Preisen verkauft werden, als dies anfänglich zu erwarten war und zu höheren Preisen, als sie derweil am Markt zu erzielen sind. Der NAV, der trotz der laufenden Kosten stabil gehalten werden konnte, liefert hierauf einen Hinweis.

Wir möchten uns bei den Aktionärinnen und Aktionären für ihre Geduld bedanken. Die nun beschlossene Kapitalerhöhung ist der nächste Schritt, um die Situation der Gesellschaft merklich zu bessern.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Trade & Value AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktien der Trade & Value AG dar.

(Ende)

Aussender: Trade & Value AG Adresse: Am Hayengraben 7, 26135 Oldenburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Marco Herack Tel.: +49 441 9983 9819 E-Mail: herack@tav.ag Website: www.tav.ag

ISIN(s): DE0006039191 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2024 09:40 ET (13:40 GMT)