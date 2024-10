Der DAX hat sich am Freitag freundlich ins Wochenende verabschiedet. Er ging am Ende mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 19.657,37 Zählern aus dem Handel. Auf Wochensicht bedeutete dies ein Plus von 1,5 Prozent. Zum Start in die neue Woche dürfte sich der deutsche Leitindex zunächst zurückhaltend zeigen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,2 Prozent im Minus auf 19.623 Punkte.Extrem stark präsentiert sich weiterhin der Goldpreis. Er hat am Morgen bei 2.732,82 Dollar ein weiteres Rekordhoch ...

