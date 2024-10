The following instruments on XETRA do have their first trading 21.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.10.2024Aktien1 AU000000ARB5 ARB Corporation Ltd.2 JP3647800006 The Nagase & Co. Ltd.3 LU2910446546 Zabka Group S.A.4 DK0061030574 Virogates A/S5 US60683M1099 Mitsui Fudosan Co. Ltd. ADR6 CA89615V2003 Trifecta Gold Ltd.7 DE000A40KY00 Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG8 CA5113052032 Lake Winn Resources Corp.Anleihen/ETF1 BE6356733327 Shurgard Luxembourg S.à r.l.2 US693475CA12 The PNC Financial Services Group Inc.3 XS2917067204 CJSC Development Bank of Kazakhstan4 US279158AW93 Ecopetrol S.A.5 US61747YFU47 Morgan Stanley6 US38141GB789 The Goldman Sachs Group Inc.7 US38141GB607 The Goldman Sachs Group Inc.8 EU000A3K73L1 Europäische Union9 EU000A4DMKV8 Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]10 XS2923391606 International Bank for Reconstruction and Development11 DE000HEL0AD6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 IE000CV0WWL4 Janus Henderson Tabula Japan High Conviction Equity UCITS ETF