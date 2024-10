So startet der DAX in die neue Handelswoche. Wohin geht es jetzt mit dem deutschen Leitindex? Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien von Bayer und Infineon. Der DAX hat am Montag zum Start in eine von der Berichtssaison geprägten Börsenwoche etwas nachgegeben. Wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung stand ein Minus von 0,24 Prozent auf 19.610,99 Punkte zu Buche. Zu seinem Rekord vom Donnerstag bei knapp 19.675 Punkten bleibt der Dax auf Tuchfühlung, ...

