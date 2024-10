Köln (ots) -Am 28.11.2024 wird "Unter uns" 30 Jahre alt. Das besondere Schillerallee-Jubiläum feiern RTL und UFA Serial Drama mit einer Highlight-Sendewoche vom 25. bis 29.11.2024 (und bereits je 7 Tage zuvor auf RTL+). Im Fokus: Ein gut behütetes Familien-Geheimnis der Weigels, das sich nicht nur nachhaltig auf die Handlung der Serie, sondern auch auf die Figuren der Schillerallee auswirken wird. Produzent Guido Reinhardt (UFA Serial Drama) verrät: "Wir alle dürfen uns auf das Wiedersehen mit einer der beliebtesten Schillerallee-Figuren freuen: Margot Weigel!" Eine entscheidende Rolle spielt dabei ein alter Bulli von Ur-Oma Margot ...Von Anfang an bei "Unter uns" dabei ist Katharina Katzenberger (leitende RTL-Redakteurin): "'Unter uns' wird für mich immer einen besonderen Stellenwert haben. Es war die erste Serie, die ich redaktionell betreuen durfte - in den Anfangsjahren gemeinsam mit meiner Kollegin Christiane Ghosh, seit 2008 mit meiner Kollegin Frauke Holler. Es ist diese Mischung aus Beständigkeit und Wandel, die den Job und die Serie auch nach 30 Jahren ausmachen. Ich habe das große Glück, mit einem tollen Team sowohl bei RTL als auch bei der UFA zusammenarbeiten zu dürfen und eine Serie mitzugestalten, die jeden Tag für viele unserer Zuschauer ein fester Bestandteil ihres Alltags ist."Darum geht's beim 30-jährigen Jubiläum: Margot Weigel erscheint ihrer Urenkelin Cecilia im Traum. Die ist zunächst völlig überrumpelt. Schließlich verstarb ihre Großmutter bereits vor einigen Jahren. Margot erteilte ihr im Traum den Auftrag, auf den Spuren ihres Lebens zu wandeln - und sich auf eine Zeitreise zu begeben. Als Cecilia aufwacht, ist sie zunächst etwas skeptisch. Schließlich handelte es sich bloß um einen Traum. Dennoch beschließt sie, den Auftrag ihrer Uroma anzunehmen. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen konnte? Am Ende ihrer Reise wird sie ein gut behütetes Geheimnis der Weigels lüften, welches die Geschichte ihrer Familie neu schreiben könnte.Künstliche Intelligenz beim "Unter uns"-JubiläumFür den Jubiläums-Plot nutzte die Produktionsfirma UFA Serial Drama auch KI-Technologien des ukrainischen Softwareunternehmens Respeecher, das u. a. bereits bei der Serie "Neue Geschichten vom Pumuckl" 2023 dem rothaarigen Kobold die Stimme des verstorbenen Schauspielers Hans Clarin zurückgegeben hat. Wie genau die Technologie zum Einsatz kam, weshalb man sich dafür entschied und welche Hürden man diesbezüglich überwinden musste, erklärt Produzent Guido Reinhardt im Interview in der Pressemappe.Und HIER sehen Sie einen exklusiven Jubiläumstalk mit Katharina Katzenberger und Gudio Reinhardt, moderiert von Schauspieler Jens Hajek.Produzent Guido Reinhardt ist ebenfalls von Anfang an dabei - auf Seiten der UFA Serial Drama. Er hat die beliebte Daily maßgeblich mitgeprägt: "30 Jahre Familie, Freundschaft, Nachbarschaft: Das ist deutlich mehr als ein halbes Arbeitsleben und alles andere als Arbeit. Es bedeutet auch Leidenschaft, Hingabe, aber auch großen Respekt mit und für all die Menschen vor und hinter der Kamera, mit denen ich diese Reise erleben darf", lobt Guido Reinhardt. Die Serie gebe sowohl ihren Mitarbeitern als auch ihren Fans seit drei Jahrzehnten ein Gefühl des Nachhausekommens. "Ein Teil der Schillerallee zu sein, bedeutet niemals allein zu sein", so der Produzent weiter.Natürlich habe er während der vergangenen 30 Jahre auch die ein oder andere Hürde überwinden müssen. Aufgeben kam ihm dabei allerdings niemals in den Sinn! "Zweifel an der Arbeit sind dein ständiger Begleiter, sonst wäre ich Hellseher und würde Löffel verbiegen. Der entscheidende Unterschied ist, dass du gemeinsam mit deinem Team mit den Zweifeln umgehst und Entscheidungen triffst. Das Team ist bei einer solchen Produktion alles - und auch nur durch das Team findest du zurück in die Spur. Es trägt dich und du trägst das Team!"Im Rahmen des Jubiläums stehen der gesamte Cast, Produzent Guido Reinhardt und die leitende RTL-Redakteurin Katharina Katzenberger für Interviews bereit."Unter uns", produziert von UFA Serial Drama, läuft täglich von Montag bis Freitag um 17:30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. "Unter uns" ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es auf www.rtl-uhd.de.Pressekontakt:Christopher Weis | Presse Partner Köln | T: +49 (0)221-165 343 52 | weis@presse-partner-koeln.deJovan Evermann | Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74234 | jovan.evermann@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5891072