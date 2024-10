Der DAX hat zum Wochenstart knapp unterhalb der 20.000-Punkte-Marke Luft geholt. Er ging am Ende mit einem Minus von einem Prozent auf 19.461,19 Zählern aus dem Handel. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex bei 19.675 Zählern ein neues Rekordhoch markiert. Am heutigen Dienstag dürfte sich der DAX nun wieder etwas in diese Richtung bewegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,4 Prozent höher auf 19.530 Zähler.Für Unterstützung sorgen starke Zahlen des Softwarekonzerns SAP. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...