Die Quartalssaison ist nun in vollem Gange. Neben Boeing und Coca-Cola legt auch AT&T bereits im vorbörslichen Handel seine Zahlen vor. Trotz der ebenfalls heiß erwarteten Ergebnisse am Abend (Tesla, IBM, T-Mobile) bewegen sich die US-Indizes seit dem gestrigen Handel ohne große Veränderungen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch gut eine Stunde vor Handelsbeginn 0,6 Prozent tiefer auf 42.691 Punkte. Bei den Einzelwerten stehen heute Philip Morris, McDonald's, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...