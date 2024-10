Die Alstom Aktie zeigt sich in den letzten Wochen robust. Mit einem aktuellen Kurs von 20,37 EUR (Stand: 26. Oktober 2024) konnte das Papier im vergangenen Monat um beachtliche 9,09% zulegen. Diese positive Entwicklung spiegelt das Vertrauen der Investoren in den französischen Schienenfahrzeughersteller wider, trotz der Herausforderungen, denen sich das Unternehmen gegenübersieht. Besonders bemerkenswert ist der Jahresvergleich: In den letzten zwölf Monaten verzeichnete die Aktie einen Wertzuwachs von 107,27%, was auf eine starke Erholung hindeutet.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die finanziellen Kennzahlen von Alstom geben ein gemischtes Bild ab. Während das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,53 auf eine mögliche Unterbewertung hinweist, zeigt das negative Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von -30,42 die aktuellen Herausforderungen des Unternehmens. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen und die weitere Entwicklung des Unternehmens aufmerksam verfolgen.

Alstom Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...