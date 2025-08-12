Anzeige
Dienstag, 12.08.2025
Desert Gold: Zahlen untermauern das Potential
WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
Tradegate
12.08.25 | 08:42
55,73 Euro
-0,27 % -0,15
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
55,6156,1808:53
55,7056,0508:53
PR Newswire
12.08.2025 08:06 Uhr
62 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 12

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2025-08-11IE00BF541080297000.00038751293.79130.4757
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-08-11IE00BF540Z61845000.00060596211.7671.7115
VanEck Gold Miners UCITS ETF2025-08-11IE00BQQP9F8430150000.0001958836364.6264.9697
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2025-08-11IE00BDFBTQ7818125000.000722380250.8839.8555
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2025-08-11IE00BYWQWR4612400000.000908214649.9273.2431
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2025-08-11IE00BQQP9G9112650000.000824146644.2665.1499
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2025-08-11IE00BDS673261948000.000126955175.3865.1721
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2025-08-11IE00BQQP9H096300000.000376666085.9759.7883
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2025-08-11IE00BL0BMZ893600000.000122345701.3933.9849
VanEck Semiconductor UCITS ETF2025-08-11IE00BMC3873656400000.0002743064966.4548.6359
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2025-08-11IE00BMDH153810950000.00061986789.195.6609
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2025-08-11IE00BMDKNW3542050000.000492808938.9411.7196
VanEck New China UCITS ETF2025-08-11IE0000H445G8275000.0004568538.0916.6129
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-08-11IE0002PG6CA618750000.000207689277.1111.0768
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2025-08-11IE0005B8WVT6350000.0008306428.7023.7327
VanEck Space Innovators UCITS ETF2025-08-11IE000YU9K6K24990000.000242048093.0448.5066
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2025-08-11IE000B9PQW54270000.0005415521.8420.0575
VanEck Circular Economy UCITS ETF2025-08-11IE0001J5A2T9275000.0007039994.5425.6000
VanEck Bionic Engineering UCITS ETF2025-08-11IE0005TF96I9240000.0004937971.8320.5749
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2025-08-11IE000M7V94E119620000.000954778514.8648.6635
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2025-08-11IE000NXF88S1840000.00015506231.6918.4598
VANECK DEFENSE UCITS ETF2025-08-11IE000YYE6WK5118350000.0006794119771.3157.4070
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-08-11IE000J6CHW802524000.00059984333.0323.7656
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2025-08-11IE0007I99HX72000000.00045816236.5322.9081
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2025-08-11IE000SBU19F7600000.00013541277.8022.5688
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-08-11IE0007Y8Y1575000000.000108222681.1821.6445

© 2025 PR Newswire
