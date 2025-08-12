VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 12
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-11
|IE00BF541080
|297000.000
|38751293.79
|130.4757
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-11
|IE00BF540Z61
|845000.000
|60596211.76
|71.7115
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-11
|IE00BQQP9F84
|30150000.000
|1958836364.62
|64.9697
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-08-11
|IE00BDFBTQ78
|18125000.000
|722380250.88
|39.8555
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-08-11
|IE00BYWQWR46
|12400000.000
|908214649.92
|73.2431
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-11
|IE00BQQP9G91
|12650000.000
|824146644.26
|65.1499
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-08-11
|IE00BDS67326
|1948000.000
|126955175.38
|65.1721
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-11
|IE00BQQP9H09
|6300000.000
|376666085.97
|59.7883
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-11
|IE00BL0BMZ89
|3600000.000
|122345701.39
|33.9849
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-08-11
|IE00BMC38736
|56400000.000
|2743064966.45
|48.6359
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-08-11
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|61986789.19
|5.6609
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-08-11
|IE00BMDKNW35
|42050000.000
|492808938.94
|11.7196
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-08-11
|IE0000H445G8
|275000.000
|4568538.09
|16.6129
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-08-11
|IE0002PG6CA6
|18750000.000
|207689277.11
|11.0768
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-08-11
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8306428.70
|23.7327
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-08-11
|IE000YU9K6K2
|4990000.000
|242048093.04
|48.5066
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-08-11
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5415521.84
|20.0575
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-08-11
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7039994.54
|25.6000
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-08-11
|IE0005TF96I9
|240000.000
|4937971.83
|20.5749
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-08-11
|IE000M7V94E1
|19620000.000
|954778514.86
|48.6635
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-08-11
|IE000NXF88S1
|840000.000
|15506231.69
|18.4598
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-08-11
|IE000YYE6WK5
|118350000.000
|6794119771.31
|57.4070
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-11
|IE000J6CHW80
|2524000.000
|59984333.03
|23.7656
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-11
|IE0007I99HX7
|2000000.000
|45816236.53
|22.9081
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-08-11
|IE000SBU19F7
|600000.000
|13541277.80
|22.5688
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-08-11
|IE0007Y8Y157
|5000000.000
|108222681.18
|21.6445
