VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 15
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-14
|IE00BF541080
|297000.000
|38932783.11
|131.0868
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-14
|IE00BF540Z61
|845000.000
|60945391.54
|72.1247
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-14
|IE00BQQP9F84
|30000000.000
|1947032870.68
|64.9011
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-08-14
|IE00BDFBTQ78
|18125000.000
|727428732.90
|40.1340
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-08-14
|IE00BYWQWR46
|12550000.000
|929198880.50
|74.0398
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-14
|IE00BQQP9G91
|12700000.000
|836356845.82
|65.8549
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-08-14
|IE00BDS67326
|1952000.000
|127817360.70
|65.4802
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-14
|IE00BQQP9H09
|6300000.000
|388490189.16
|61.6651
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-14
|IE00BL0BMZ89
|3600000.000
|124162994.09
|34.4897
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-08-14
|IE00BMC38736
|56300000.000
|2834964053.32
|50.3546
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-08-14
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|65113050.35
|5.9464
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-08-14
|IE00BMDKNW35
|42750000.000
|522836340.42
|12.2301
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-08-14
|IE0000H445G8
|275000.000
|4650464.06
|16.9108
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-08-14
|IE0002PG6CA6
|19550000.000
|214303011.28
|10.9618
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-08-14
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8397901.26
|23.9940
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-08-14
|IE000YU9K6K2
|4990000.000
|245638766.77
|49.2262
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-08-14
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5580877.47
|20.6699
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-08-14
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7059239.84
|25.6700
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-08-14
|IE0005TF96I9
|240000.000
|4980503.26
|20.7521
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-08-14
|IE000M7V94E1
|19920000.000
|959022665.48
|48.1437
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-08-14
|IE000NXF88S1
|840000.000
|15940613.87
|18.9769
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-08-14
|IE000YYE6WK5
|118450000.000
|6937923674.65
|58.5726
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-14
|IE000J6CHW80
|2524000.000
|60156803.86
|23.8339
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-14
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|45887583.11
|23.5321
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-08-14
|IE000SBU19F7
|600000.000
|13922079.00
|23.2035
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-08-14
|IE0007Y8Y157
|5150000.000
|113366182.96
|22.0129
© 2025 PR Newswire