VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 11
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-08
|IE00BF541080
|297000.000
|38710294.14
|130.3377
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-08
|IE00BF540Z61
|845000.000
|60599121.59
|71.7149
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-08
|IE00BQQP9F84
|30150000.000
|1971501384.56
|65.3898
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-08-08
|IE00BDFBTQ78
|18225000.000
|728833925.98
|39.9909
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-08-08
|IE00BYWQWR46
|12400000.000
|904227571.36
|72.9216
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-08
|IE00BQQP9G91
|12650000.000
|827406088.91
|65.4076
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-08-08
|IE00BDS67326
|1944000.000
|127027815.43
|65.3435
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-08
|IE00BQQP9H09
|6300000.000
|379418111.20
|60.2251
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-08
|IE00BL0BMZ89
|3600000.000
|122989703.43
|34.1638
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-08-08
|IE00BMC38736
|56400000.000
|2745111960.36
|48.6722
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-08-08
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|62240375.39
|5.6841
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-08-08
|IE00BMDKNW35
|42050000.000
|490465840.67
|11.6639
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-08-08
|IE0000H445G8
|275000.000
|4541799.61
|16.5156
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-08-08
|IE0002PG6CA6
|18450000.000
|194006617.39
|10.5153
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-08-08
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8343459.53
|23.8385
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-08-08
|IE000YU9K6K2
|4890000.000
|236744536.63
|48.4140
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-08-08
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5463705.90
|20.2359
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-08-08
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7060717.77
|25.6753
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-08-08
|IE0005TF96I9
|240000.000
|4933831.48
|20.5576
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-08-08
|IE000M7V94E1
|19470000.000
|955713141.11
|49.0864
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-08-08
|IE000NXF88S1
|840000.000
|15754758.97
|18.7557
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-08-08
|IE000YYE6WK5
|118100000.000
|6829792462.07
|57.8306
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-08
|IE000J6CHW80
|2524000.000
|59979533.24
|23.7637
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-08
|IE0007I99HX7
|2000000.000
|46135278.57
|23.0676
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-08-08
|IE000SBU19F7
|600000.000
|13609364.48
|22.6823
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-08-08
|IE0007Y8Y157
|4750000.000
|102042685.97
|21.4827
