VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 28
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-27
|IE00BF541080
|303000.000
|39741968.42
|131.1616
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-27
|IE00BF540Z61
|845000.000
|60976528.65
|72.1616
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-27
|IE00BQQP9F84
|30150000.000
|2076940279.10
|68.8869
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-08-27
|IE00BDFBTQ78
|18175000.000
|754467025.65
|41.5113
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-08-27
|IE00BYWQWR46
|12650000.000
|933180662.67
|73.7692
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-27
|IE00BQQP9G91
|13300000.000
|927941025.33
|69.7700
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-08-27
|IE00BDS67326
|1970000.000
|128545751.51
|65.2517
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-27
|IE00BQQP9H09
|6300000.000
|388775920.05
|61.7105
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-27
|IE00BL0BMZ89
|3600000.000
|124998886.65
|34.7219
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-08-27
|IE00BMC38736
|55950000.000
|2774656974.04
|49.5917
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-08-27
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|66808253.64
|6.1012
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-08-27
|IE00BMDKNW35
|43450000.000
|537102108.81
|12.3614
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-08-27
|IE0000H445G8
|275000.000
|4887382.17
|17.7723
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-08-27
|IE0002PG6CA6
|20800000.000
|246524971.94
|11.8522
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-08-27
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8531794.74
|24.3766
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-08-27
|IE000YU9K6K2
|5040000.000
|274503863.21
|54.4651
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-08-27
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5664197.36
|20.9785
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-08-27
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7183016.63
|26.1201
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-08-27
|IE0005TF96I9
|240000.000
|5033917.28
|20.9747
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-08-27
|IE000M7V94E1
|20220000.000
|982621831.29
|48.5965
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-08-27
|IE000NXF88S1
|840000.000
|16769733.31
|19.9640
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-08-27
|IE000YYE6WK5
|117050000.000
|6810431298.73
|58.1839
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-27
|IE000J6CHW80
|2524000.000
|60578943.33
|24.0012
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-27
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|46220155.21
|23.7026
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-08-27
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14297708.06
|23.8295
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-08-27
|IE0007Y8Y157
|5750000.000
|125328740.53
|21.7963
