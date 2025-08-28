Anzeige
WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89
Tradegate
27.08.25 | 17:48
29,975 Euro
+0,37 % +0,110
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK MORNINGSTAR GLOBAL WIDE MOAT UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK MORNINGSTAR GLOBAL WIDE MOAT UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
29,76529,88508:26
29,76529,88508:26
PR Newswire
28.08.2025 08:06 Uhr
76 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 28

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2025-08-27IE00BF541080303000.00039741968.42131.1616
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-08-27IE00BF540Z61845000.00060976528.6572.1616
VanEck Gold Miners UCITS ETF2025-08-27IE00BQQP9F8430150000.0002076940279.1068.8869
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2025-08-27IE00BDFBTQ7818175000.000754467025.6541.5113
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2025-08-27IE00BYWQWR4612650000.000933180662.6773.7692
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2025-08-27IE00BQQP9G9113300000.000927941025.3369.7700
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2025-08-27IE00BDS673261970000.000128545751.5165.2517
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2025-08-27IE00BQQP9H096300000.000388775920.0561.7105
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2025-08-27IE00BL0BMZ893600000.000124998886.6534.7219
VanEck Semiconductor UCITS ETF2025-08-27IE00BMC3873655950000.0002774656974.0449.5917
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2025-08-27IE00BMDH153810950000.00066808253.646.1012
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2025-08-27IE00BMDKNW3543450000.000537102108.8112.3614
VanEck New China UCITS ETF2025-08-27IE0000H445G8275000.0004887382.1717.7723
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-08-27IE0002PG6CA620800000.000246524971.9411.8522
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2025-08-27IE0005B8WVT6350000.0008531794.7424.3766
VanEck Space Innovators UCITS ETF2025-08-27IE000YU9K6K25040000.000274503863.2154.4651
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2025-08-27IE000B9PQW54270000.0005664197.3620.9785
VanEck Circular Economy UCITS ETF2025-08-27IE0001J5A2T9275000.0007183016.6326.1201
VanEck Bionic Engineering UCITS ETF2025-08-27IE0005TF96I9240000.0005033917.2820.9747
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2025-08-27IE000M7V94E120220000.000982621831.2948.5965
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2025-08-27IE000NXF88S1840000.00016769733.3119.9640
VANECK DEFENSE UCITS ETF2025-08-27IE000YYE6WK5117050000.0006810431298.7358.1839
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-08-27IE000J6CHW802524000.00060578943.3324.0012
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2025-08-27IE0007I99HX71950000.00046220155.2123.7026
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2025-08-27IE000SBU19F7600000.00014297708.0623.8295
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-08-27IE0007Y8Y1575750000.000125328740.5321.7963

© 2025 PR Newswire
