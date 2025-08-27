VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 27
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-26
|IE00BF541080
|303000.000
|39724834.37
|131.1051
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-26
|IE00BF540Z61
|845000.000
|61023008.34
|72.2166
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-26
|IE00BQQP9F84
|30100000.000
|2073452472.64
|68.8855
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-08-26
|IE00BDFBTQ78
|18175000.000
|756186998.97
|41.6059
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-08-26
|IE00BYWQWR46
|12650000.000
|940382766.14
|74.3386
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-26
|IE00BQQP9G91
|13300000.000
|923678071.01
|69.4495
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-08-26
|IE00BDS67326
|1970000.000
|129011573.82
|65.4881
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-26
|IE00BQQP9H09
|6300000.000
|388048126.48
|61.5949
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-26
|IE00BL0BMZ89
|3600000.000
|125441534.73
|34.8449
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-08-26
|IE00BMC38736
|55950000.000
|2763868117.56
|49.3989
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-08-26
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|66868686.14
|6.1067
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-08-26
|IE00BMDKNW35
|43450000.000
|539248851.27
|12.4108
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-08-26
|IE0000H445G8
|275000.000
|4975429.02
|18.0925
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-08-26
|IE0002PG6CA6
|20550000.000
|236311409.77
|11.4993
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-08-26
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8515353.48
|24.3296
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-08-26
|IE000YU9K6K2
|5040000.000
|270239443.39
|53.6189
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-08-26
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5673823.98
|21.0142
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-08-26
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7203157.32
|26.1933
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-08-26
|IE0005TF96I9
|240000.000
|5039295.93
|20.9971
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-08-26
|IE000M7V94E1
|20220000.000
|996244322.21
|49.2702
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-08-26
|IE000NXF88S1
|840000.000
|16505302.34
|19.6492
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-08-26
|IE000YYE6WK5
|117050000.000
|6821046888.66
|58.2746
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-26
|IE000J6CHW80
|2524000.000
|60501253.17
|23.9704
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-26
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|46025430.64
|23.6028
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-08-26
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14217021.70
|23.6950
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-08-26
|IE0007Y8Y157
|5650000.000
|122817778.92
|21.7377
