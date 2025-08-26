VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 26
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-25
|IE00BF541080
|297000.000
|38943902.06
|131.1242
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-25
|IE00BF540Z61
|845000.000
|61075027.14
|72.2781
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-25
|IE00BQQP9F84
|30100000.000
|2036808259.66
|67.6680
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-08-25
|IE00BDFBTQ78
|18175000.000
|751917598.99
|41.3710
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-08-25
|IE00BYWQWR46
|12650000.000
|940382868.46
|74.3386
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-25
|IE00BQQP9G91
|12950000.000
|886596043.12
|68.4630
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-08-25
|IE00BDS67326
|1952000.000
|128196133.40
|65.6742
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-25
|IE00BQQP9H09
|6300000.000
|389296603.14
|61.7931
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-25
|IE00BL0BMZ89
|3600000.000
|126163957.00
|35.0455
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-08-25
|IE00BMC38736
|56000000.000
|2739483011.76
|48.9193
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-08-25
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|66995851.27
|6.1183
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-08-25
|IE00BMDKNW35
|43650000.000
|531546545.08
|12.1775
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-08-25
|IE0000H445G8
|275000.000
|4964689.63
|18.0534
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-08-25
|IE0002PG6CA6
|20400000.000
|239413169.33
|11.7359
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-08-25
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8572571.79
|24.4931
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-08-25
|IE000YU9K6K2
|5040000.000
|252451968.86
|50.0897
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-08-25
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5627586.85
|20.8429
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-08-25
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7235506.65
|26.3109
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-08-25
|IE0005TF96I9
|240000.000
|5036618.02
|20.9859
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-08-25
|IE000M7V94E1
|20170000.000
|974871195.30
|48.3327
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-08-25
|IE000NXF88S1
|840000.000
|16672005.19
|19.8476
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-08-25
|IE000YYE6WK5
|117050000.000
|6778073740.56
|57.9075
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-25
|IE000J6CHW80
|2524000.000
|60464638.82
|23.9559
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-25
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|46047309.54
|23.6140
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-08-25
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14201742.43
|23.6696
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-08-25
|IE0007Y8Y157
|5700000.000
|123004073.58
|21.5797
