VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 26
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-22
|IE00BF541080
|297000.000
|38973922.23
|131.2253
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-22
|IE00BF540Z61
|845000.000
|61104868.45
|72.3135
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-22
|IE00BQQP9F84
|30000000.000
|2019140374.07
|67.3047
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-08-22
|IE00BDFBTQ78
|18175000.000
|744530152.13
|40.9645
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-08-22
|IE00BYWQWR46
|12650000.000
|933362847.87
|73.7836
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-22
|IE00BQQP9G91
|12950000.000
|884100550.36
|68.2703
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-08-22
|IE00BDS67326
|1952000.000
|128057413.01
|65.6032
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-22
|IE00BQQP9H09
|6300000.000
|393775452.40
|62.5040
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-22
|IE00BL0BMZ89
|3600000.000
|125940185.39
|34.9834
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-08-22
|IE00BMC38736
|56000000.000
|2743821732.08
|48.9968
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-08-22
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|67102415.33
|6.1281
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-08-22
|IE00BMDKNW35
|43650000.000
|538051700.74
|12.3265
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-08-22
|IE0000H445G8
|275000.000
|4879064.70
|17.7421
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-08-22
|IE0002PG6CA6
|20400000.000
|230296576.01
|11.2890
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-08-22
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8616209.34
|24.6177
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-08-22
|IE000YU9K6K2
|5040000.000
|248592077.60
|49.3238
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-08-22
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5745517.89
|21.2797
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-08-22
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7248062.40
|26.3566
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-08-22
|IE0005TF96I9
|240000.000
|5129619.20
|21.3734
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-08-22
|IE000M7V94E1
|20170000.000
|970326290.96
|48.1074
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-08-22
|IE000NXF88S1
|840000.000
|16691745.12
|19.8711
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-08-22
|IE000YYE6WK5
|118450000.000
|6827304412.10
|57.6387
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-22
|IE000J6CHW80
|2524000.000
|60381063.87
|23.9228
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-22
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|46413055.17
|23.8016
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-08-22
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14308539.83
|23.8476
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-08-22
|IE0007Y8Y157
|5600000.000
|122078157.09
|21.7997
