Anzeige
Mehr »
Freitag, 29.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Neuer Uran-Boom: Die Warren Buffett-Chance im heißesten Wachstumsmarkt der kommenden Dekade!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
Tradegate
28.08.25 | 15:53
61,94 Euro
-0,04 % -0,02
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
61,6162,3108:58
61,6162,3207:30
PR Newswire
29.08.2025 08:06 Uhr
87 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 29

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2025-08-28IE00BF541080303000.00039797632.86131.3453
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-08-28IE00BF540Z61845000.00061212383.0172.4407
VanEck Gold Miners UCITS ETF2025-08-28IE00BQQP9F8430200000.0002073512624.4468.6594
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2025-08-28IE00BDFBTQ7818175000.000757828841.2341.6962
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2025-08-28IE00BYWQWR4612650000.000940682609.0974.3623
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2025-08-28IE00BQQP9G9113350000.000926404816.7669.3936
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2025-08-28IE00BDS673261970000.000129201446.9165.5845
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2025-08-28IE00BQQP9H096300000.000386841112.8161.4034
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2025-08-28IE00BL0BMZ893600000.000124857188.9434.6826
VanEck Semiconductor UCITS ETF2025-08-28IE00BMC3873655900000.0002786578814.4449.8494
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2025-08-28IE00BMDH153810950000.00067867572.476.1980
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2025-08-28IE00BMDKNW3543500000.000541739484.0212.4538
VanEck New China UCITS ETF2025-08-28IE0000H445G8275000.0004918388.0517.8850
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-08-28IE0002PG6CA620950000.000250340581.8411.9494
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2025-08-28IE0005B8WVT6350000.0008517582.0024.3359
VanEck Space Innovators UCITS ETF2025-08-28IE000YU9K6K25040000.000274666640.7554.4973
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2025-08-28IE000B9PQW54270000.0005617882.4920.8070
VanEck Circular Economy UCITS ETF2025-08-28IE0001J5A2T9275000.0007188520.0526.1401
VanEck Bionic Engineering UCITS ETF2025-08-28IE0005TF96I9240000.0005017432.7720.9060
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2025-08-28IE000M7V94E120370000.0001015242870.2049.8401
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2025-08-28IE000NXF88S1840000.00016928481.6520.1530
VANECK DEFENSE UCITS ETF2025-08-28IE000YYE6WK5117050000.0006823246357.3858.2934
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-08-28IE000J6CHW802574000.00061820106.0024.0171
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2025-08-28IE0007I99HX71950000.00046116699.7823.6496
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2025-08-28IE000SBU19F7600000.00014289182.3923.8153
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-08-28IE0007Y8Y1575900000.000131040326.3922.2102

© 2025 PR Newswire
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.