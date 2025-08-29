VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 29
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-28
|IE00BF541080
|303000.000
|39797632.86
|131.3453
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-28
|IE00BF540Z61
|845000.000
|61212383.01
|72.4407
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-28
|IE00BQQP9F84
|30200000.000
|2073512624.44
|68.6594
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-08-28
|IE00BDFBTQ78
|18175000.000
|757828841.23
|41.6962
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-08-28
|IE00BYWQWR46
|12650000.000
|940682609.09
|74.3623
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-28
|IE00BQQP9G91
|13350000.000
|926404816.76
|69.3936
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-08-28
|IE00BDS67326
|1970000.000
|129201446.91
|65.5845
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-28
|IE00BQQP9H09
|6300000.000
|386841112.81
|61.4034
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-28
|IE00BL0BMZ89
|3600000.000
|124857188.94
|34.6826
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-08-28
|IE00BMC38736
|55900000.000
|2786578814.44
|49.8494
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-08-28
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|67867572.47
|6.1980
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-08-28
|IE00BMDKNW35
|43500000.000
|541739484.02
|12.4538
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-08-28
|IE0000H445G8
|275000.000
|4918388.05
|17.8850
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-08-28
|IE0002PG6CA6
|20950000.000
|250340581.84
|11.9494
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-08-28
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8517582.00
|24.3359
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-08-28
|IE000YU9K6K2
|5040000.000
|274666640.75
|54.4973
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-08-28
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5617882.49
|20.8070
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-08-28
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7188520.05
|26.1401
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-08-28
|IE0005TF96I9
|240000.000
|5017432.77
|20.9060
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-08-28
|IE000M7V94E1
|20370000.000
|1015242870.20
|49.8401
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-08-28
|IE000NXF88S1
|840000.000
|16928481.65
|20.1530
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-08-28
|IE000YYE6WK5
|117050000.000
|6823246357.38
|58.2934
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-28
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|61820106.00
|24.0171
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-28
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|46116699.78
|23.6496
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-08-28
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14289182.39
|23.8153
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-08-28
|IE0007Y8Y157
|5900000.000
|131040326.39
|22.2102
