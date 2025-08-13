VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 13
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-12
|IE00BF541080
|297000.000
|38825732.46
|130.7264
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-12
|IE00BF540Z61
|845000.000
|60805361.27
|71.9590
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-12
|IE00BQQP9F84
|30000000.000
|1961964118.04
|65.3988
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-08-12
|IE00BDFBTQ78
|18125000.000
|731002861.01
|40.3312
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-08-12
|IE00BYWQWR46
|12500000.000
|927087703.40
|74.1670
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-12
|IE00BQQP9G91
|12650000.000
|832915638.12
|65.8431
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-08-12
|IE00BDS67326
|1948000.000
|127288512.70
|65.3432
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-12
|IE00BQQP9H09
|6300000.000
|383514672.86
|60.8753
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-12
|IE00BL0BMZ89
|3600000.000
|123211018.79
|34.2253
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-08-12
|IE00BMC38736
|56500000.000
|2819456710.20
|49.9019
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-08-12
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|62566495.93
|5.7138
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-08-12
|IE00BMDKNW35
|42350000.000
|498957264.71
|11.7818
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-08-12
|IE0000H445G8
|275000.000
|4580738.50
|16.6572
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-08-12
|IE0002PG6CA6
|18850000.000
|206806323.61
|10.9712
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-08-12
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8398522.78
|23.9958
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-08-12
|IE000YU9K6K2
|4990000.000
|246064785.45
|49.3116
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-08-12
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5476975.69
|20.2851
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-08-12
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7071297.64
|25.7138
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-08-12
|IE0005TF96I9
|240000.000
|4996902.69
|20.8204
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-08-12
|IE000M7V94E1
|19670000.000
|973272021.66
|49.4800
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-08-12
|IE000NXF88S1
|840000.000
|15785963.80
|18.7928
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-08-12
|IE000YYE6WK5
|118450000.000
|6879100249.09
|58.0760
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-12
|IE000J6CHW80
|2524000.000
|60024979.65
|23.7817
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-12
|IE0007I99HX7
|2000000.000
|46645571.12
|23.3228
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-08-12
|IE000SBU19F7
|600000.000
|13795077.94
|22.9918
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-08-12
|IE0007Y8Y157
|5000000.000
|109601621.24
|21.9203
