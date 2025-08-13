Anzeige
WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78
PR Newswire
13.08.2025 08:06 Uhr
64 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 13

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2025-08-12IE00BF541080297000.00038825732.46130.7264
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-08-12IE00BF540Z61845000.00060805361.2771.9590
VanEck Gold Miners UCITS ETF2025-08-12IE00BQQP9F8430000000.0001961964118.0465.3988
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2025-08-12IE00BDFBTQ7818125000.000731002861.0140.3312
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2025-08-12IE00BYWQWR4612500000.000927087703.4074.1670
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2025-08-12IE00BQQP9G9112650000.000832915638.1265.8431
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2025-08-12IE00BDS673261948000.000127288512.7065.3432
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2025-08-12IE00BQQP9H096300000.000383514672.8660.8753
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2025-08-12IE00BL0BMZ893600000.000123211018.7934.2253
VanEck Semiconductor UCITS ETF2025-08-12IE00BMC3873656500000.0002819456710.2049.9019
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2025-08-12IE00BMDH153810950000.00062566495.935.7138
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2025-08-12IE00BMDKNW3542350000.000498957264.7111.7818
VanEck New China UCITS ETF2025-08-12IE0000H445G8275000.0004580738.5016.6572
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-08-12IE0002PG6CA618850000.000206806323.6110.9712
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2025-08-12IE0005B8WVT6350000.0008398522.7823.9958
VanEck Space Innovators UCITS ETF2025-08-12IE000YU9K6K24990000.000246064785.4549.3116
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2025-08-12IE000B9PQW54270000.0005476975.6920.2851
VanEck Circular Economy UCITS ETF2025-08-12IE0001J5A2T9275000.0007071297.6425.7138
VanEck Bionic Engineering UCITS ETF2025-08-12IE0005TF96I9240000.0004996902.6920.8204
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2025-08-12IE000M7V94E119670000.000973272021.6649.4800
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2025-08-12IE000NXF88S1840000.00015785963.8018.7928
VANECK DEFENSE UCITS ETF2025-08-12IE000YYE6WK5118450000.0006879100249.0958.0760
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-08-12IE000J6CHW802524000.00060024979.6523.7817
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2025-08-12IE0007I99HX72000000.00046645571.1223.3228
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2025-08-12IE000SBU19F7600000.00013795077.9422.9918
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-08-12IE0007Y8Y1575000000.000109601621.2421.9203

© 2025 PR Newswire
