VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 14
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-13
|IE00BF541080
|297000.000
|38902491.07
|130.9848
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-13
|IE00BF540Z61
|845000.000
|61025542.30
|72.2196
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-13
|IE00BQQP9F84
|30000000.000
|1957549111.96
|65.2516
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-08-13
|IE00BDFBTQ78
|18125000.000
|734274704.08
|40.5117
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-08-13
|IE00BYWQWR46
|12500000.000
|932354944.06
|74.5884
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-08-13
|IE00BQQP9G91
|12700000.000
|838895702.27
|66.0548
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-08-13
|IE00BDS67326
|1952000.000
|128098291.98
|65.6241
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-13
|IE00BQQP9H09
|6300000.000
|392011532.58
|62.2241
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-13
|IE00BL0BMZ89
|3600000.000
|124889031.50
|34.6914
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-08-13
|IE00BMC38736
|56300000.000
|2830396046.71
|50.2735
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-08-13
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|64624598.93
|5.9018
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-08-13
|IE00BMDKNW35
|42650000.000
|505783726.72
|11.8589
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-08-13
|IE0000H445G8
|275000.000
|4680290.76
|17.0192
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-08-13
|IE0002PG6CA6
|19100000.000
|210925145.82
|11.0432
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-08-13
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8500403.69
|24.2869
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-08-13
|IE000YU9K6K2
|4990000.000
|248895868.17
|49.8789
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-08-13
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5571589.21
|20.6355
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-08-13
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7134879.51
|25.9450
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-08-13
|IE0005TF96I9
|240000.000
|5028037.87
|20.9502
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-08-13
|IE000M7V94E1
|19770000.000
|965343947.36
|48.8287
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-08-13
|IE000NXF88S1
|840000.000
|15960492.43
|19.0006
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-08-13
|IE000YYE6WK5
|118450000.000
|6972220014.71
|58.8621
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-08-13
|IE000J6CHW80
|2524000.000
|60180962.91
|23.8435
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-08-13
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|46233966.32
|23.7097
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-08-13
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14074013.79
|23.4567
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-08-13
|IE0007Y8Y157
|5000000.000
|109976002.78
|21.9952
