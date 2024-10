Der Fast-Food-Riese McDonald's sieht sich mit einer beunruhigenden Situation konfrontiert. Die Zahl der Erkrankungen durch Kolibakterien in McDonald's-Filialen steigt weiter an, was zu wachsender Besorgnis bei Verbrauchern und Investoren führt. Trotz dieser Herausforderung zeigt sich die Aktie des Unternehmens überraschend stabil. Mit einem aktuellen Kurs von 270,93 EUR verzeichnete sie am 26. Oktober einen leichten Anstieg von 0,03% gegenüber dem Vortag.

Finanzielle Auswirkungen noch unklar

Die langfristigen Auswirkungen dieses Vorfalls auf die Finanzkennzahlen des Unternehmens bleiben abzuwarten. Aktuell weist McDonald's eine Marktkapitalisierung von 194,4 Milliarden EUR auf. Für das Geschäftsjahr 2024 plant das Unternehmen, eine Dividende von 6,68 EUR je Aktie auszuschütten, was einer Dividendenrendite von 2,39% entspricht. Es bleibt zu beobachten, wie McDonald's [...]

