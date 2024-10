Zum Monster-Deal (Werbung): https://dwbdiv.smartbrokerplus.de/ts/94450/tsc - typ=r&amc=performance.smartbrokerplus.503409.540286.CRTjoxR6c5G Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Philips | Porsche | VW - die Woche der "Magnificent Seven" ist entscheidend für das Quartal! ? Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran ? Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - startet vorsichtig in eine der wichtigste Woche des Quartals Tops & Flops - Fresenius-Aktie vor Ausbruch Boeing - Kapitalerhöhung ist da Philips - zwei Quartale war alles in Ordnung und jetzt das Tesla - schieben die Shortseller die Aktie über 300 Dollar - Robinhood - Kunden könne auf Wahlausgang wetten Das wird von Alphabet, Microsoft, Meta, Apple und Amazon erwartet Porsche - Zahlen sorgen für nächsten Rücksetzer VW - Pläne sorgen für Wirbel bis ins Kanzleramt Traton - endgültige Zahlen lassen Zweifel aufkommen Lufthansa - Chart sieht immer besser aus Tui - sind 10 Euro im Kurs drin - Musterdepot - solider Start in die Woche Zuschauerfragen