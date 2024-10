Im Vorstand der Knaus Tabbert AG stehen kurzfristig Veränderungen an. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Wolfgang Speck verlässt das Unternehmen zum 31. Oktober 2024 aus persönlichen Gründen. Seine Aufgaben übernimmt der langjährige COO und Branchenkenner Werner Vaterl als Interims-CEO. Er bildet zunächst gemeinsam mit CSO Gerd Adamietzki das zweiköpfige Vorstandsteam von Knaus Tabbert. Die Wiederbesetzung der CFO-Position befindet sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Werner Vaterl startete seine Laufbahn bei Knaus Tabbert 1992 als Leiter der Logistik und Werksleiter am Standort Jandelsbrunn. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...