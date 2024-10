wO Börsenlounge: Philips | Porsche | VW - Tesla dank Short-Sellern bald bei 300 US-Dollar?

Der steile Anstieg der Tesla-Aktie hat den Short-Sellern Verluste in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar eingebrockt. Bislang aber nur Buchverluste. Je höher die Aktie steigt, desto wahrscheinlicher wird ein Short-Squeeze!Die spannendsten zwei Wochen des Schlussquartals des Jahres sind gestartet. In dieser Woche berichten gleich 5 Konzerne aus dem Club der "Magnificent Seven". Und kommende Woche steht die Präsidentschaftswahl auf dem Programm. Danach dürfte sich entscheiden, in welche Richtung die Märkte tendieren. Aus diesem Grund schauen wir uns heute schon einmal an, was von Apple & Co. so alles erwartet wird und wo die Stolpersteine für die Konzerne liegen. Bei Robinhood können Anleger …

