Your Family Entertainment AG bringt Fix&Foxi TV und RiC.today ins Bouquet der Deutschen Telekom auf MagentaTV!

München, den 29. Oktober 2024

Die Your Family Entertainment AG (YFE) freut sich, bekanntzugeben, dass der beliebte Pay-TV-Sender Fix&Foxi TV sowie der englischsprachige Pay-TV "Learning Channel" RiC.today ab dem 31. Oktober 2024 im Bouquet der Deutschen Telekom auf MagentaTV verfügbar sein werden.

Fix&Foxi TV ist ein familienfreundlicher Sender, der auf hochwertigen, unterhaltsamen und lehrreichen Content für Kinder und Familien setzt. Der Sender bietet ein vielfältiges Programm aus Zeichentrickserien, Spielfilmen und Shows, das Kinder aller Altersgruppen begeistert. Aktuelle Programm-Highlights des Senders sind neben den bekannten Füchsen Fix&Foxi u.a. Cosmo&Wanda (Wenn Elfen helfen), Die Schlümpfe (Remastered), The Tribe und Stan Lee's Superhero Kindergarten von Arnold Schwarzenegger.

RiC.today ist der englischsprachige Lernsender der YFE, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kindern und Jugendlichen auf unterhaltsame Weise Englisch- und andere wertvolle Kenntnisse zu vermitteln. Mit einer breiten Auswahl an informativen und unterhaltsamen Inhalten unterstützt RiC.today spielerisch den Erwerb wichtiger Fähigkeiten und das Verständnis der englischen Sprache.

"Wir freuen uns sehr, dass unsere Sender Fix&Foxi TV und RiC.today nun Teil des MagentaTV-Angebots der Deutschen Telekom werden. Damit können wir noch mehr Familien und jungen Zuschauern Zugang zu unserem qualitativ hochwertigen und pädagogisch wertvollen Programm bieten," sagt Armin Schnell, Head of Sales bei der Your Family Entertainment AG.

"Wir freuen uns sehr, die beliebten Familiensender Fix&Foxi TV und RiC.today ab dem 31. Oktober 2024 auf MagentaTV begrüßen zu dürfen. Diese neuen Inhalte passen perfekt zu unserer Kernzielgruppe Family & Kids und bereichern unser Angebot mit hochwertiger Unterhaltung für Groß und Klein," sagt Dr. Jörg Richartz, Vice President Vermarktung & Steuerung TV bei der Deutschen Telekom.

Mit der Aufnahme von Fix&Foxi TV und RiC.today in das MagentaTV-Angebot baut die Your Family Entertainment AG ihr Sendergeschäft weiter aus und stärkt ihre Position als Anbieter von familienfreundlichen und lehrreichen TV-Inhalten. Durch die Kooperation mit der Deutschen Telekom erreicht YFE ein noch breiteres Publikum und unterstreicht ihr Engagement, qualitativ hochwertige Unterhaltung und Bildung in die Wohnzimmer zu bringen.



Über Your Family Entertainment AG:

Die Your Family Entertainment AG (YFE) mit Sitz in München, ist eines der führenden deutschen Unternehmen in der Produktion und Distribution von Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt eine der größten unabhängigen Film-Programmbibliotheken Europas mit beliebten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen". Die Inhalte von YFE sind für ihre Bildungsqualität, Unterhaltungswert und Gewaltfreiheit bekannt. YFE betreibt den mehrfach ausgezeichneten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", der auf vier Kontinenten präsent ist, den Free-TV-Sender "RiC TV" sowie verschiedene mobile und digitale Kanäle weltweit. Im Dezember 2021 konnte YFE Kartoon Studios (NYSE: TOON), ehemals Genius Brands International aus Hollywood, als neuen Hauptaktionär gewinnen. YFE und Kartoon Studios bieten unter dem Motto "Content with a Purpose" qualitativ hochwertige Inhalte einem globalen Publikum an.

Über Fix&Foxi TV / RiC.today

Fix&Foxi TV ist der preisgekrönte Sender aus Europa für Kinder und die ganze Familie - mit den beliebten Füchsen als Präsentatoren zeigt Fix&Foxi TV mit seinem 24-stündigen Programm eine optimale Mischung aus pädagogisch wertvollen Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen Highlights und Erstausstrahlungen. Alle Sendungen auf Fix&Foxi TV sind hochwertig, gewaltfrei, unterhaltsam und damit garantiert "kids safe" und "brand safe".

RiC.today ist der englischsprachige Lernsender der Your Family Entertainment AG, der speziell darauf ausgerichtet ist, Kindern und Jugendlichen auf unterhaltsame Weise Englischkenntnisse zu vermitteln. Mit einem Mix aus edukativen Programmen und unterhaltsamen Inhalten unterstützt RiC.today spielerisch den Spracherwerb und richtet sich an Familien, die ihre Kinder in einer frühen Phase an die englische Sprache heranführen möchten.

Über MagentaTV:

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Dabei stehen bis zu 180 TV-Sender und mehr als 150 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und sieben Tage Replay einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über Endgeräte der Telekom sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de .

Kontakt Your Family Entertainment AG

Laurence Robinet

Türkenstraße 87

80799 München

Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0

E-Mail: laurence.robinet@yfe.tv

www.yfe.tv

