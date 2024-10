Bern - Die Schweiz erhält in ein paar Jahren neue Banknoten. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) lanciert zum Thema «Die Schweiz und ihre Höhenlagen» einen Wettbewerb zur Gestaltung einer neuen Banknotenserie. An den Farben der Banknoten und der gewohnten Stückelung soll sich nichts ändern. «Wir gehen davon aus, dass die neuen Banknoten frühestens Anfang der 2030er Jahre ausgegeben werden», sagte der neue SNB-Präsident Martin Schlegel am Mittwoch ...

