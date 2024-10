Die Amazon-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen bemerkenswerten Aufschwung an der NASDAQ-Börse. Inmitten eines schwankenden Marktumfelds kletterte der Kurs des E-Commerce-Giganten um 1,38 Prozent auf 193,80 US-Dollar. Dies unterstreicht die Robustheit des Unternehmens in einem herausfordernden wirtschaftlichen Klima. Bemerkenswert ist, dass der aktuelle Kurs sich deutlich über dem 52-Wochen-Tief vom November 2023 bewegt, was auf eine anhaltende positive Entwicklung hindeutet.

Analysten optimistisch für Zukunftsaussichten

Experten prognostizieren für Amazon weiterhin vielversprechende Perspektiven. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 221,86 US-Dollar sehen Analysten noch erhebliches Wachstumspotenzial. Die jüngsten Quartalszahlen untermauern diese Einschätzung: Im zweiten Quartal 2024 konnte Amazon seinen Umsatz um 3,42 Prozent steigern und das Ergebnis je Aktie deutlich verbessern. Diese Entwicklung spiegelt die erfolgreiche Strategie des Unternehmens wider, sich in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld zu behaupten und weiter zu expandieren.

