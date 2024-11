Die Nestlé-Aktie verzeichnete am 1. November 2024 einen leichten Anstieg von 0,71% auf 82,08 CHF an der Schweizer Börse SIX. Trotz dieser kleinen Erholung bleibt die Gesamtsituation des Wertpapiers angespannt. Im Vergleich zum Vormonat hat die Aktie 4,14% an Wert eingebüßt, während der Jahresverlust sich auf beträchtliche 16,97% beläuft.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Experten sehen trotz der aktuellen Schwächephase ein gewisses Aufwärtspotenzial für die Nestlé-Aktie. Die jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass der Nahrungsmittelriese vor Herausforderungen steht, jedoch seine Marktposition behaupten kann. Anleger sollten die kommenden Unternehmensmeldungen genau beobachten, um mögliche Trendwenden frühzeitig zu erkennen.

[...]

Hier weiterlesen