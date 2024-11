Die Apple Hospitality Reit Aktie zeigt sich zum Ende des Jahres 2024 bemerkenswert widerstandsfähig. Trotz eines leichten Rückgangs von 1,75% in den letzten Handelstagen des Oktobers, konnte das Wertpapier im vergangenen Monat insgesamt um 0,59% zulegen. Am 2. November 2024 notierte die Aktie bei 13,66 EUR, was einem Anstieg von 1,19% gegenüber dem Vortag entspricht.

Dividendenrendite im Fokus

Besonders interessant für Anleger dürfte die attraktive Dividendenpolitik des Unternehmens sein. Für das Geschäftsjahr 2024 plant Apple Hospitality Reit eine Dividende von 0,96 EUR je Aktie auszuschütten, was einer beachtlichen Dividendenrendite von 6,31% entspricht. Diese überdurchschnittliche Ausschüttungsquote könnte für einkommensorientierte Investoren von besonderem Interesse sein, insbesondere angesichts der aktuellen Marktbedingungen.

