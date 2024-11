Es liegt eine sehr bewegte Handelswoche hinter uns. Gleich mehrere Tech-Giganten legten in den letzten Tagen frische Zahlen vor. Damit einher gehen auch neue Hoffnungen und Erwartungen an das Thema KI und es gab sowohl erfreuliche als auch enttäuschende Entwicklungen zu sehen.Gleich beides hatte Intel (US4581401001) seinen Anteilseignern zu bieten. Der Chiphersteller musste im vergangenen Quartal die höchsten Verluste seiner Unternehmensgeschichte verzeichnen. Punkten konnte der Konzern allerdings mit der Umsatzprognose, die für das laufende Quartal Besserung in ...

