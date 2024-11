NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften sich nach ihrer leichten Erholung am Freitag zum Wochenstart kaum bewegen. Angesichts einer sehr ereignisreichen Woche herrscht Vorsicht und Zurückhaltung unter den Anlegern.

Am Dienstag wird in den USA gewählt, und zwischen Kamala Harris von der Demokratischen Partei und dem Republikaner und Ex-Präsidenten Donald Trump wird ein extrem enges Kopf-an-Kopf-Rennen um die Präsidentschaft erwartet. Zudem läuft die Berichtssaison weiter und am Donnerstag wird obendrein noch die US-Notenbank Fed über die Leitzinsen entscheiden. In China kommt außerdem bis Freitag der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses zusammen, von dem eine Konkretisierung der Ende September angekündigten Stimulierungsmaßnahmen für die Wirtschaft erwartet wird.

Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial (Dow) nahezu unverändert bei 42.055 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 wird von IG mit einem Aufschlag von 0,1 Prozent auf 20.052 Zähler indiziert.

Unter den Einzelwerten dürften vor allem Nvidia und Sherwin-Williams Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wie der Index-Anbieter S&P Dow Jones Indizes am Freitag nachbörslich mitgeteilt hatte, wird der Chiphersteller und KI-Liebling Nvidia von diesem Freitag an den Chiphersteller Intel im Dow ersetzen. Für den Chemiekonzern Dow Inc, der ebenfalls ausscheiden muss, wird Sherwin-Williams aufgenommen.

Während Nvidia vor dem Börsenstart um 1,9 Prozent zulegten und Sherwin-Williams um 4,6 Prozent, ging es für Intel um 1,6 Prozent abwärts. Dow Inc. gaben um 0,8 Prozent nach.

Die Anteile des Elektroautobauers Tesla gaben vorbörslich um 1,8 Prozent nach und litten damit unter Auslieferungszahlen des chinesischen Branchenverbands PCA für den Monat Oktober.

Für die Papiere von Biontech ging es vorbörslich an der Nasdaq um 2,8 Prozent hoch. Der Impfstoffhersteller aus Mainz hatte zuvor informiert, dass vergleichsweise frühe Zulassungen für angepasste Corona-Impfstoffe die Umsätze im dritten Quartal hochgetrieben hätten.

Peloton und Trip.Com profitierten vor dem Börsenstart von positiven Analystenkommentaren und legten um 8,0 Prozent respektive 2,3 Prozent zu. Die Aktien des Fitnessgeräteherstellers legten nach einer Kaufempfehlung durch die Bank of America zu. Die BofA hob die Peloton-Aktie von "Underperform" auf "Buy" und das Kursziel von 3,75 auf 9,00 US-Dollar und verwies auf die operative Ergebnisstärke des Unternehmens.

Die Papiere des Online-Reisedienstleisters Trip.Com wurden vom Analysehaus Bernstein mit "Outperform" und einem Kursziel von 85 Dollar in die Bewertung aufgenommen./ck/stk

