Die Nestlé-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen spürbaren Rückgang an der Schweizer Börse SIX. Im Handelsverlauf fiel der Kurs um bis zu 0,5 Prozent auf 82,28 CHF. Das Handelsvolumen war mit über 970.000 gehandelten Aktien beachtlich. Dieser Abwärtstrend setzt sich fort, nachdem die Aktie bereits in den Vortagen unter Druck geraten war. Das aktuelle Kursniveau liegt deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 100,82 CHF, das Ende November 2023 erreicht wurde.

Analystenschätzungen und Dividendenaussicht

Trotz der aktuellen Schwäche sehen Analysten noch Potenzial für die Nestlé-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 90,89 CHF, was einen möglichen Anstieg von über 10 Prozent bedeutet. Für das laufende Jahr wird eine leicht höhere Dividende von 3,03 CHF je Aktie erwartet, verglichen mit 3,00 CHF im Vorjahr. Die Gewinnprognose für 2024 beläuft sich auf 4,62 CHF je Aktie. Anleger blicken nun gespannt auf die nächsten Quartalszahlen, die voraussichtlich Mitte Februar 2025 veröffentlicht werden.

