Loncor Gold: US-Analyst des Golden Portfolio sieht gigantisches Potenzial zur Wertsteigerung

Anzeige / Werbung Die Investment-Publikation "Golden Portfolio IV" unter Leitung des Analysten Garrett Goggin, CFA bewertet Loncor Gold als unterbewertete Gelegenheit im Goldsektor. Mit einem aktuellen Aktienkurs von 0,32 USD und einem langfristigen Ziel von 10,10 USD pro Aktie ergibt sich ein Potenzial für eine Steigerung von über 3.000 %. Das Wachstumspotenzial basiert vor allem auf der Adumbi-Goldlagerstätte in der Demokratischen Republik Kongo (DRK), die derzeit rund 3,66 Millionen Unzen Gold umfasst. Die Investment-Publikation "Golden Portfolio IV" unter Leitung des Analysten Garrett Goggin, CFA bewertet Loncor Gold als unterbewertete Gelegenheit im Goldsektor. Mit einem aktuellen Aktienkurs von 0,32 USD und einem langfristigen Ziel von 10,10 USD pro Aktie ergibt sich ein Potenzial für eine Steigerung von über 3.000 %. Das Wachstumspotenzial basiert vor allem auf der Adumbi-Goldlagerstätte in der Demokratischen Republik Kongo (DRK), die derzeit rund 3,66 Millionen Unzen Gold umfasst. Eine Wachstumschance im Verborgenen Der Analyst Garrett Goggins sieht in Loncor Gold eine seltene Gelegenheit, die weitgehend unentdeckt geblieben ist. Der Analyst erklärt, dass die Bewertung von Loncor Gold derzeit bei nur etwa 50 Millionen USD liegt, während das Potenzial des Unternehmens - basierend auf den Ressourcen im Adumbi-Projekt - auf einen Nettovermögenswert (Net Asset Value, NAV) von bis zu 1,56 Milliarden USD geschätzt wird. Dies entspräche einem Aufwertungspotenzial von fast 30-fach, sollte das Unternehmen zu diesem potenziellen Wert gehandelt werden. Adumbi-Projekt als Haupttreiber des Unternehmenswertes Garrett Goggin meint, das Hauptprojekt von Loncor Gold, die Adumbi-Lagerstätte, wird aktuell auf 3,66 Millionen Unzen Gold geschätzt und gilt als eine der vielversprechendsten unerschlossenen Lagerstätten der DRK. Mit einem Gehalt von durchschnittlich 2,5 Gramm Gold pro Tonne zählt Adumbi zu den hochgradigen Lagerstätten im Tagebau. Diese Qualität veranlasst Goggin zu der Einschätzung, dass Adumbi langfristig zur "Tier 1"-Lagerstätte aufsteigen könnte - einem Standard, der von Großkonzernen wie Barrick Gold und AngloGold Ashanti angestrebt wird, die in der Region aktiv sind. Golden Portfolio verweist zudem auf die Nähe zur Kibali-Mine von Barrick, einer der produktivsten Goldminen Afrikas, die im Jahr 2023 rund 725.000 Unzen Gold produzierte. Diese Nachbarschaft soll Adumbi logistische Vorteile bieten und die Kosten für den Ausbau und Betrieb durch den Zugang zu einem etablierten Netzwerk an Bergbau-Dienstleistern und Zulieferern verringern. Bewertung und zukünftige Ertragschancen Laut der Bewertung von Golden Portfolio könnte Loncor bei einem Goldpreis von 2.700 USD pro Unze einen Wert von bis zu 10,10 USD pro Aktie erreichen, was den aktuellen Kurs von 0,32 USD um ein Vielfaches übersteigt. Die Bewertung basiert auf der Annahme, dass Loncor seinen Anteil von 85 % am Adumbi-Projekt erfolgreich weiterentwickelt und den Produktionsbeginn vorantreibt. Sollte die Untertage-Erkundung das Potenzial bestätigen, könnten sich die geschätzten Jahresproduktionen auf über 300.000 Unzen steigern, was das wirtschaftliche Potenzial erheblich verbessern würde. Politische Risiken und Management-Erfahrung als Schlüsselfaktoren Es wird jedoch auch auf die politischen Risiken in der DRK hingewiesen, die das Wachstum von Loncor in der Vergangenheit gebremst haben könnten. Trotz dieser Herausforderungen sieht Analyst Garrett Goggin einen positiven Ausblick, vor allem aufgrund der Erfahrung des Managements in der Region. Chairman Arnold Kondrat verfügt über mehr als 27 Jahre Erfahrung in der DRK, während Großaktionäre wie Resolute Mining und Newmont Mining dem Unternehmen zusätzlichen Rückhalt bieten. Laut dem Management von Loncor könnte Resolute Mining, das bereits einen bedeutenden Anteil von 20 % an Loncor hält, bei einer weiteren positiven Entwicklung der Adumbi-Lagerstätte sogar als strategischer Käufer in Betracht kommen. Gewaltiges Potenzial für Wachstum Das US-Analystenhaus Golden Portfolio IV betrachtet Loncor Gold als eine einmalige Gelegenheit in einem ansonsten schwer zugänglichen, aber ertragreichen Markt. Goggin zufolge könnten Investoren, die das Risiko der politischen Unsicherheiten in der DRK akzeptieren, durch die derzeitige Unterbewertung von Loncor erheblich profitieren. Der Analyst hebt das Wachstumspotenzial und die Möglichkeit einer künftigen Übernahme durch größere Bergbauunternehmen hervor, die angesichts des steigenden Goldpreises vermehrt auf den afrikanischen Markt blicken. Enthaltene Werte: CA0679011084,AU000000RSG6,XD0002747026,CA54180A1066,GB00BRXH2664

